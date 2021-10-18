林右昌提新北石門併入「北海市」 在地議員憂推動不易

基隆市長林右昌針對北北基行政區劃議題，提出可整合基隆市與新北市東北角金山、萬里、石門、瑞芳、雙溪、平溪、貢寮等7個區，升格成立「大基隆市」或「北海市」，圖為石門草里漁港景觀。（新北市政府提供）

2021/10/18 14:54

〔記者林欣漢／新北報導〕基隆市長林右昌接受本報專訪，針對北北基行政區劃議題，可整合基隆市與新北市東北角金山、萬里、石門、瑞芳、雙溪、平溪、貢寮等7個區，升格成立「大基隆市」或「北海市」，對此，涵蓋石門的新北市第一選區4名市議員普遍認為意義不大，最重要的是民眾有共識，否則不易推動。

林右昌指出，基隆市與新北市的海岸各區，在歷史上本是同一個生活圈。金山、萬里等七個區遠離新北市板橋行政中心，在治理上還要跨越台北市與基隆市，若重新思考北北基行政區劃升格，不僅都比現況好，而且都具高度可行性與未來性，創造三市共贏。

新北市議員鄭宇恩表示，石門人口1萬多人，生活區域主要還是在新北，就醫會到金山，但從金山到基隆還是有點遠，她覺得不太適合，合併意義不大，應該是金山會比較需要討論。

新北市議員陳偉杰表示，他攻讀研究所時就針對此議題讀過很多資料，行政區劃牽涉到人文、歷史、地理等各種因素，要考慮到當地民眾生活圈的感受，有很多東西要克服，過去學界已經對行政區劃提出很多概念及想法，但每次推動到一半就放棄，他直言，行政區劃是很多人的理想，但更多的是選舉考量。

新北市議員鄭戴麗香表示，第一選區幅員遼闊，若行政區劃成功能引進更多資源，她樂觀其成，但這是個大議題，大家要有共識，否則很難成功。

新北市議員蔡錦賢表示，石門已經是六都行政區，老百姓絕對不會同意與省轄市的基隆合併。

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