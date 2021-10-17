為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　基隆市

    今夜注意風雨！新北、基隆大雨特報 另15縣市防強風

    氣象局公布今晚10點10分雷達回波合成圖。

    氣象局公布今晚10點10分雷達回波合成圖。

    2021/10/17 22:39

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今（17日）晚對新北市及基隆市發布大雨特報，請注意雨勢，記得帶傘。氣象局也對15縣市發布陸上強風警報，請注意。

    氣象局晚間9點50分表示，東北風影響，今晚至明日基隆北海岸及新北山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防溪水暴漲、坍方及落石。

    據氣象局統計，截至今晚間10點10分，宜蘭縣南澳鄉東澳嶺測站累積150毫米，台北市士林區擎天崗測站95毫米，新北市三峽區熊空山測站84毫米。

    氣象局晚間10點05分表示，東北風明顯偏強，今晚至明日台南以北、東部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，宜蘭沿海空曠地區及大台北地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

    陸上強風特報範圍為桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣及連江縣。

    東北風影響，今晚至明日基隆北海岸及新北山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防溪水暴漲、坍方及落石。（圖擷取自中央氣象局）

    東北風影響，今晚至明日基隆北海岸及新北山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防溪水暴漲、坍方及落石。（圖擷取自中央氣象局）

    氣象局公布截至晚間10點各地雨量累積圖。（圖擷取自中央氣象局）

    氣象局公布截至晚間10點各地雨量累積圖。（圖擷取自中央氣象局）

    東北風明顯偏強，今晚至明日台南以北、東部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，宜蘭沿海空曠地區及大台北地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。（圖擷取自中央氣象局）

    東北風明顯偏強，今晚至明日台南以北、東部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，宜蘭沿海空曠地區及大台北地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。（圖擷取自中央氣象局）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    週一東北風減弱！ 北、東日夜溫差大 中南部防紫外線
    2021/10/17 22:01

    週一東北風減弱！ 北、東日夜溫差大 中南部防紫外線
    西南海域地牛翻身！ 芮氏規模3.8 屏東最大震度2級
    2021/10/17 19:47

    西南海域地牛翻身！ 芮氏規模3.8 屏東最大震度2級

    掌握拜登經濟學商機
    入秋首波東北風影響至週二 最快週四再來一波
    2021/10/17 19:09

    入秋首波東北風影響至週二 最快週四再來一波
    秋意濃！ 一張圖秒懂東北風再訪時機
    2021/10/17 18:40

    秋意濃！ 一張圖秒懂東北風再訪時機
    基隆市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播