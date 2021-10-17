今夜注意風雨！新北、基隆大雨特報 另15縣市防強風

氣象局公布今晚10點10分雷達回波合成圖。

2021/10/17 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今（17日）晚對新北市及基隆市發布大雨特報，請注意雨勢，記得帶傘。氣象局也對15縣市發布陸上強風警報，請注意。

氣象局晚間9點50分表示，東北風影響，今晚至明日基隆北海岸及新北山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防溪水暴漲、坍方及落石。

據氣象局統計，截至今晚間10點10分，宜蘭縣南澳鄉東澳嶺測站累積150毫米，台北市士林區擎天崗測站95毫米，新北市三峽區熊空山測站84毫米。

氣象局晚間10點05分表示，東北風明顯偏強，今晚至明日台南以北、東部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，宜蘭沿海空曠地區及大台北地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

陸上強風特報範圍為桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣及連江縣。

東北風影響，今晚至明日基隆北海岸及新北山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防溪水暴漲、坍方及落石。（圖擷取自中央氣象局）

氣象局公布截至晚間10點各地雨量累積圖。（圖擷取自中央氣象局）

東北風明顯偏強，今晚至明日台南以北、東部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，宜蘭沿海空曠地區及大台北地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。（圖擷取自中央氣象局）

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