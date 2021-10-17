白米甕砲台修復完成 基隆西岸文化觀光路線最後一哩路

基隆市定古蹟白米甕砲台的鐵堡觀測所位於制高點，海面動靜一覽無遺，也能讓民眾體驗舊時海戰氛圍。（基隆市文化局提供）

2021/10/17 18:53

〔記者林欣漢／新北報導〕基隆市定古蹟白米甕砲台修復再利用工程即將完工，文化局長陳靜萍表示，這是基隆西岸文化觀光路線最後一哩路，未來從白米甕砲台串接基隆燈塔及球子山燈塔，將成為西岸最重要的觀光步道。

陳靜萍指出，白米甕砲台原名為「白米甕堡壘」，1902年竣工，是日治時期日本在台灣所設的三大要塞之一「基隆要塞」中，最早完成配砲的堡壘砲台，其中最鮮明的特色，莫過於指揮所、四個砲座、觀測台由左至右一字排開全部面向外海，屬於四砲位一字排開的「四門編成」砲台，在台灣地區的古砲台中非常少見。

陳靜萍說，白米甕砲台是大基隆歷史場景再現計畫中，基隆港西岸的重要指標個案，此次修復工程的最大亮點為鐵堡觀測所與彈藥庫。鐵堡觀測所位於白米甕砲台的制高點，海面動靜一覽無遺，也能讓民眾體驗舊時海戰氛圍。彈藥庫未來則會成為旅客服務中心，提供來訪遊客更多在地的文化導覽資訊，另外，砲台內的涼亭、日式欄杆經過修繕後，配合解說告示牌系統的更新，都將為重新到訪此地的民眾耳目一新的全新感受。

文化局表示，今年8月起有推出《基隆潮西岸走》系列影片，讓西岸特有的歷史文化能解鎖重回世人眼前，最後一支壓軸影片《也有餘紅也有風》預計10月底釋出，請民眾關注文化局臉書粉絲團及YouTube頻道。

基隆市定古蹟白米甕砲台修復再利用工程即將完工。（基隆市文化局提供）

基隆市定古蹟白米甕砲台修復再利用工程即將完工，市長林右昌（右4）等人期許，未來從白米甕砲台串接基隆燈塔及球子山燈塔，將成為西岸最重要的觀光步道。（基隆市文化局提供）

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