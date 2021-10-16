基隆人孔蓋冒蒸氣 警及時發現電線短路肇禍

基隆市警二分局安瀾橋派警員莊沛恆獲報趕抵，循著刺鼻的塑膠臭味，找到冒白煙的台電人孔蓋，通知台電維修人員前來搶修。（記者林嘉東翻攝）

2021/10/16 13:45

〔記者林嘉東／基隆報導〕「紐約街頭可常見人孔蓋冒蒸氣，竟出現在基隆街頭！」

基隆市中正路昨天凌晨突然傳來刺鼻塑膠臭味，轄區警員獲報循臭味找尋，赫見路中央一處台電人孔蓋，不斷竄出白色煙霧，趕緊通報台電工程人員趕來搶修，原來是地下老舊路燈電線短路，燒壞電線絕緣體產生白煙，還好及時搶救，才未釀災，虛驚一場。

基隆市警二分局安瀾橋派出所昨天凌晨3時許獲報，基隆市中正路傳來刺鼻塑膠臭味，值班警員莊沛恆趕抵現場，找尋臭味來源，不久便發現中正路329號前路中央台電人孔蓋不斷竄出白煙，趕緊通知台電人員前來搶修。

由於該路段道路視線不佳，莊員把警車停在人孔蓋前方，打開車頂上警示燈，再擺放三角錐後管制交通，經台電人員搶修半個多小時，人孔蓋不再冒煙才離開。

所長陳英任指出，台電工程人員打開人孔蓋查出竄白煙的原因，原來是地下管線中有一部分的路燈電線因過於老舊接觸不良，引發短路燒壞絕緣體，才會冒出白煙，還好民眾及時發現，警方趕抵通報台電趕來搶修，否則後果不堪設想。

陳英任呼籲，市民如發現任何異常狀況，或有危害公眾往來安全情形，請撥打110專線，警方會立即到場協助，請市民勿滯留災害現場，保障自身安全。

基隆市警二分局安瀾橋派警員莊沛恆獲報趕抵，循著刺鼻的塑膠臭味，找到冒白煙的台電人孔蓋，通知台電維修人員前來搶修。（記者林嘉東翻攝）

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