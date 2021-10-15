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    首頁　>　基隆市

    城中城大火 基市加強稽查31棟11樓以上無管委會複合式老舊建築

    基隆市安全聯合稽查組，下午前往吉祥大樓進行聯合稽查，測試警報器功能是否正常。（記者林嘉東攝）

    基隆市安全聯合稽查組，下午前往吉祥大樓進行聯合稽查，測試警報器功能是否正常。（記者林嘉東攝）

    2021/10/15 17:27

    〔記者林嘉東／基隆報導〕高雄「城中城」大樓大火釀嚴重死傷，曝露老舊複合式建物安全與無管委會等問題。基隆市長林右昌要求加強稽查31棟、11樓以上無管理委員會複合式老舊建築，強化公安措施。

    高雄「城中城」大樓大火發生後，市長林右昌第一時間要求相關單位清查本市住商大樓建物安全，今天上午特別召開專案會議，會中獲知基隆市11層樓以上尚未成立公寓大廈管理委員會的社區共有31棟後，要求各單位加強公共安全聯合稽查，保障市民生命財產安全。

    由基隆市政府都市發展處、基隆市消防局、基隆市警局等單位成立的安全聯合稽查組，今天下午2時許到基隆市仁二、愛三路口吉祥大樓進行聯合稽查。

    稽查小組逐層檢查樓高11層的吉祥大樓，包括各樓層火警警報器、排煙設備、樓梯間是否堆放雜物、逃生指示是否清楚，是否能清楚幫助民眾逃生和生存。

    市長林右昌指出，基隆市因地形特殊，有許多狹小的巷弄，他自上任時已注意到這個問題，並採取相關行動，自2017年開始，為全市老舊平房免費安裝住警器，目前安裝比例已達71.45%，今年採購的7751只住警器也規劃於今年底全數安裝完成，另外未來5年也會持續推動免費安裝住警器工作。

    林右昌強調，因應基隆市巷弄狹小，除購置9輛小型消防車，並籌措2億2仟3佰多萬元經費陸續購置、更新、汰換雲梯車、化學車、器材車等各式救災車輛24輛、購置第2套防火衣、全面汰換救災空氣呼吸器，提升搶救戰力。

    基隆市政府都安全聯合稽查組，今天下午2時許到基隆市仁二、愛三路口吉祥大樓進行聯合稽查。（記者林嘉東攝）

    基隆市政府都安全聯合稽查組，今天下午2時許到基隆市仁二、愛三路口吉祥大樓進行聯合稽查。（記者林嘉東攝）

    基隆市政府都安全聯合稽查組，今天下午2時許到基隆市仁二、愛三路口吉祥大樓進行聯合稽查。（記者林嘉東攝）

    基隆市政府都安全聯合稽查組，今天下午2時許到基隆市仁二、愛三路口吉祥大樓進行聯合稽查。（記者林嘉東攝）

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