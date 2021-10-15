基隆中山國小獲捐款 聘外師教授全校77名學生英語

90歲抗癌作家蘇蔡彩秋阿嬤今天到基隆中山國小演講，蘇蔡彩秋阿嬤希望小朋友能夠經由閱讀小故事，養成正向思考，面對人生挑戰。（記者俞肇福攝）

2021/10/15 16:21

〔記者俞肇福／基隆報導〕由於社區人口老化，基隆市中山國小全校6班77個學生中，有51人是弱勢生。8月才到任的校長劉汶琪爭取外界金援，希望營造學生雙語學習環境；90歲抗癌作家蘇蔡彩秋今天帶著善心人士余駿凱到校捐款，聘請外師教授英語，培養孩子英語溝通能力。

劉汶琪與蘇蔡彩秋阿嬤是舊識，劉汶琪本學期調任中山國小校長，蘇蔡彩秋得知學生情況，今天引薦國際扶輪社3521地區前總監馬長生及台北天和扶輪社Serena協助中山國小推動英語雙語教學計畫。

劉汶琪說，全校弱勢生共51人，且多為低收入戶、隔代教養及外配子女。學校教育資源嚴重不足，學生較無其他學習機會，更不用說有額外學習英語機會。劉汶琪尋找外界資源來幫助弱勢生，推動英語雙語教育。

劉汶琪說，英語教師為德國籍的老師Michelle，英語教學經驗豐富。目前安排1到6年級各班，每週上1節外師的雙語課程，課程內容多為生活化自編教材，另一部分配合學校英語教材延伸課程內容，目的為提升學生英語口說及閱讀能力，讓學生對英語不陌生、敢開口、能交談。

余駿凱說，聽到學校需要經費打造學生雙語環境，他捐款給學校，只希望學生努力學英語，碰到外國人敢開口講，培養學生的英語溝通能力。

蘇蔡彩秋阿嬤說，她送給小朋友1句話「有心路不遠」，她80幾歲才開始提筆寫文章，並且集結出書到處演講，她鼓勵小朋友把握學校提供的機會好好學習，以後才能有機會打開視野。

90歲抗癌作家蘇蔡彩秋（後排右二）阿嬤今天到基隆中山國小演講，引薦善心人余駿凱（後排左一），到校捐款推動雙語課程，培養孩子英語溝通能力；國際扶輪社3521地區前總監馬長生（後排右一）及台北天和扶輪社 Serena也到場共襄盛舉。（記者俞肇福攝）

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