基隆三坑火車站 通往廟口雨陽走廊爛透了

台鐵三坑車站雨陽走廊鐵絲網與屋頂都鏽蝕。（記者盧賢秀攝）

2021/10/15 16:41

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市三坑火車站通往廟口的雨陽走廊，兩旁鐵圍籬鏽蝕斷裂，屋頂鐵片破洞，鏽蝕斷裂的鐵片有如利劍，老人不小心就被割傷，仁愛區文安里長李隆進指出，每日平均有2500人次進出，希望鐵路局應該盡快修復。

位於基隆、八堵站之間的三坑車站，是台鐵捷運化在北部第一個完工的車站，是典型通勤車站，只有區間車停靠，南北向各一軌，站構造簡單，為發展觀光，2005爭取三坑站到基隆廟口夜市的通廊，台鐵興建了1座310公尺雨陽走廊。

雨陽走廊出口端就在仁愛區文安里，里長李隆進1個月前發現，雨陽走廊兩旁屋頂鐵板都鏽破洞，甚至飛到鐵路旁，兩旁鐵絲、欄杆鏽蝕斷裂，鏽掉的鐵片尖銳鋒利，行動不便或是年長者走路需扶持物品，一不小心就會受傷，真的很恐怖。

李隆進說，三坑車站每天約有2500多人次進出，也有很多里民晚上或下雨天到通道散步，長廊鐵圍籬鏽蝕得實在太嚴重了，連指引旅客通往廟口小吃的導引標指標，也鏽蝕倒了下來，躺在入口雜草中，多次向台鐵反映，只時會改善，遲遲沒動靜。

幾乎天天都在附近健走的莊先生說，真的需要加強維修；此外，銜接雨陽走廊到三坑站的地下道，坡度太陡，里長李隆進稱是最不友善的通道。

鐵路局台北工務段許姓人員表示，有接到地方反映，將台鐵局爭取財源編列五百萬元汰舊換新預算，希望明年初發包改善。

台鐵三坑車站雨陽走廊屋頂鏽蝕垂落。（記者盧賢秀攝）

台鐵三坑車站鐵絲網鐵架鏽蝕尖如利劍。（記者盧賢秀攝）

台鐵三坑車站雨陽走廊鐵架鏽蝕很危險。（記者盧賢秀攝）

三坑車站往基隆廟口的指標都鏽蝕在路邊雜草叢中。（記者盧賢秀攝）

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