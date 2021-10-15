被要求遵守防疫規定卻作勢打人 工程師賠5萬獲判緩刑

施姓男子去星巴克喝咖啡，未保持室內1.5公尺防疫規定，作勢要打鄰座的施姓男子。基隆地院認為李作勢打人，觸犯恐嚇罪，判李拘役20天。（記者林嘉東攝）

2021/10/15 16:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫期間，室內社交距離須保持1.5公尺。施姓男子去星巴克喝咖啡，見坐他隔壁的李姓工程師離他太近，要求李遵守防疫規定，反遭李男舉手作勢要打他。基隆地院審理後，認為李作勢打人，觸犯恐嚇罪，判李拘役20天。

判決指出，李姓工程師與施姓男子素不相識，今年5月間，2人下午都到基隆市義一路上星巴克咖啡店喝咖啡。

施男坐定後，認為李男坐在他旁邊時，距離他太近，違反防疫規定室內須保持1.5公尺的距離，要求李遵守防疫規定。

施說，他兩度要求李不要做太靠近他遭拒後，要請服務員來處理；未料，此話一出，李突然起身，舉起右手作勢要攻擊他，讓施因此受驚嚇而往後退，接著又罵他「三字經」。

施因此報警控告李恐嚇與妨害名譽罪，檢警調閱星巴克咖啡店內監視器後，將李依恐嚇與妨害名譽罪嫌起訴。

法院審理時勘驗監視器內容，認定李作勢要攻擊施，讓施因此受驚嚇而往後退，觸犯恐嚇罪，考量李到案後，坦承犯行，加上又與施達成調解，並已賠償施台幣5萬元，判處李拘役20天，緩刑2年。

至於，李罵施「三字經」部分，因施已撤回告訴，法院做出不受理判決。

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