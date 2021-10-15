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    首頁　>　基隆市

    謝國樑要選基隆市長 議會民進黨團籲檢視從政成績單

    市議會民進黨團呼籲民眾檢視謝國樑的成績單。（記者盧賢秀攝）

    市議會民進黨團呼籲民眾檢視謝國樑的成績單。（記者盧賢秀攝）

    2021/10/15 15:09

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕針對謝國樑昨宣布參選基隆市長，基隆市議會民進黨團指謝國樑擔任立委期間，正是基隆陷入谷底的時刻，當時基隆市的幸福指數，在全台灣各縣市裡吊車尾，謝國樑先生有力挽狂瀾嗎？有為基隆努力過嗎？希望市民一起來檢視他的成績單。

    民進黨團總召鄭文婷議員認為，2014年林右昌市長入主基隆市政府後，大刀闊斧努力建設基隆，讓基隆擺脫3高（高失業率、高自殺率、高離婚率）城市悲劇，同時也召喚許多離鄉的遊子回基隆定居，謝國樑離開基隆5年之後，是否受到這股浪潮的吸引而歸鄉？還是為了滿足自己及家族的權力慾望而重返政壇？

    鄭文婷指出，謝國樑擔任基隆市區域立委的12年當中，正是基隆陷入谷底難以翻身的時刻，謝國樑有力挽狂瀾嗎？有為基隆努力過嗎？現在基隆人快樂指數早已打破國民黨執政30年的紀錄，未來的基隆市長必須是具有人文關懷，懂得解決民眾需求的市長。

    議員張之豪指出，謝國樑擔任立法委員期間，出席率、質詢率、法律提案數、預決算提案數過低，被公督盟列為「待觀察名單」，並列名單之委員，也包括另一名來自基隆市的徐少萍前委員。從2004至2015年他的立委任期內，基隆市的幸福指數，在全台灣各縣市裡吊車尾。基隆市的各方面建設、預算，以及最關鍵的北北基合併升格，結果如何？請市民好好檢視他的從政成績單。

    謝國樑表示，不論哪一黨派的候選人，在選舉過程中都會接受民眾的檢驗，過去他和民眾一起上街頭反對深澳卸煤碼頭，為通勤族爭取台鐵基北直達車、客運分散發車等，相信基隆民眾自有公評。未來會持續勤跑基層、提出政見，來爭取民眾支持，期待是一場良性競爭，一起來替基隆的下一代找答案，讓基隆更好。（15:26更新，補充謝國樑回應）

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