角逐基隆市長？民眾黨邱臣遠：會朝這個目標邁進

民眾黨不分區立委邱臣遠（左四）今天說，他會朝角逐基隆市長的目標邁進，目前先好好經營基層，讓團隊有機會來服務。（記者俞肇福攝）

2021/10/14 16:41

〔記者俞肇福／基隆報導〕前國民黨立委謝國樑今天上午宣布參選基隆市長，炒熱基隆市長選情，民眾黨不分區立委邱臣遠，也是土生土長的基隆人，外界看好他會代表民眾黨披掛上陣，角逐基隆市長。邱臣遠今天下午說，他會朝這個目標邁進，目前先好好經營基層，讓團隊有機會來服務。

邱臣遠說，一個政黨的成立和發展當然是以執政為目標，民眾黨在基隆的發展，不管是市長、議員和里長，都會朝這個目標前進，目前多經營基層，讓團隊有機會來服務。

邱臣遠表示，現階段就是把選民服務和國會的問政做好，基隆是他的故鄉，一直以來不管是地方的經營或組織的關心，都持續在努力，希望得到更多市民朋友的支持，對民眾黨、對他而言，才是正面的發展。

被問到下屆市長及市議員選舉，民眾是否不會缺席？邱臣遠說，會朝這個目標邁進，目前基層招募到很多優秀的人才，最近緊鑼密鼓進行相關布局。

台灣實施地方自治以來，藍綠與無黨籍都曾入主基隆市政府，上次立委選舉崛起的民眾黨，青年參政的比例很高，最近這1年多來，基隆市各行政區已招募不少有意參選的年輕人，將投入市議員、里長選舉，待時機成熟，將陸續公布。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法