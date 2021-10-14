謝國樑臉書宣布參選基隆市長 打造基隆成世代共榮台灣頭

謝國樑最近一年來勤跑基層，聽取基隆各界心聲。（記者俞肇福翻攝自謝國樑臉書）

2021/10/14 09:36

〔記者俞肇福／基隆報導〕前國民黨立委謝國樑今天（14日）上午在臉書貼文正式宣佈，他將投入2022年底基隆市長選舉。謝國樑競選的兩大主軸，一是打造基隆成為「亞洲最有愛的城市」，二是利用創新思維，替下一代創造新未來。

謝國樑表示，他會利用過去從政、經商與做公益的經驗，創造政府、民間、企業的三贏局面，替基隆開創更多的工作機會與收入來源，讓基隆子弟可以在地就業，讓更多資源可以投入照顧更多基隆市民。

謝國樑曾任六、七、八屆立委，在過去11年的立委任內，包含重視海洋生態，率眾擋下深澳卸煤碼頭，為遏止酒駕而加重肇事刑責修法，爭取台鐵的基隆台北直達車以及客運分散發車等，照顧通勤族的權益，不管在中央修法或是為通勤族爭取權利與爭取地方建設，都是讓大家很有感。

謝國樑5年前放棄連任，再度創業、投入演藝圈，再闖出一片天，創辦的華聯國際多媒體公司，投資出品的電影《我的少女時代》、電視劇《想見你》等，都是耳熟能詳的代表作，對謝國樑來說也是一大肯定。

謝國樑人生的轉捩點，受到4年前出生的女兒小愛影響。謝國樑歷經人生最低潮後，出書《千分之三的意義》揭露小愛是聽損兒與就醫過程，才讓外界知道謝國樑從政壇消失的其中原因。

有了小愛之後，謝國樑不只體會到為人父母的辛苦，也深入瞭解身心障礙家庭的無助，當時有很多認識的老朋友與不認識的新朋友都伸手幫助他，讓他重新站起來，因此，他投入公益，希望能回饋社會。

謝國樑回到公共領域，投入公益活動，他得知因為基隆的特殊門診不足，導致身障孩童必須要「南漂」至雙北市就醫，和他的女兒小愛要到台北進行早療的處境一樣，因此，謝國樑奔走雙北、基隆醫院與立法院，盼能多爭取一些特殊門診。

謝國樑投入公益將近4年的時間，他從市民的角色與父親的角色，體會到一個城市的改變，不能單靠一個市長或一個市政府，必須還要結合民間的力量，因此，他希望能貢獻過去的經營企業的背景，替基隆帶來更多發展的機會，用創新思維，替下一代創造新未來。

謝國樑說，聚焦在「為我們的下一代找答案」，是希望能實質減輕年輕人的負擔，他會持續與年輕人展開對話，他也會提出更多年輕人參與的計畫，讓年輕人和他一起成為關懷社會與投入公益的一份子。

謝國樑說，基隆正在改變中，他相信他有能力，可以持續改變基隆，讓基隆成為一個世代共榮的台灣頭。

謝國樑最近一年來勤跑基層，聽取基隆各界心聲。（記者俞肇福翻攝自謝國樑臉書）

謝國樑最近一年來勤跑基層，有空也會帶著心愛的女兒在基隆到處走走。（記者俞肇福翻攝自謝國樑臉書）

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