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    首頁　>　基隆市

    基隆八斗子周邊道路破損 立委爭取漁業署補助改善

    八斗子漁港周邊道路路況不佳。（記者盧賢秀攝）

    八斗子漁港周邊道路路況不佳。（記者盧賢秀攝）

    2021/08/12 17:11

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆八斗子漁港外圍的漁港一街、環港街屬港區道路，部分排水系統不佳每逢大雨就會淹水；漁港一街的路面和自行車道破損嚴重，多年沒有刨鋪整頓，立委蔡適應向漁業署爭取2400多萬預算，改善道路與排水問題。

    立委蔡適應、市議員張顥瀚今天下午與漁業署、基隆市政府產業發展處處長黃健峰等人，在國立海洋科技博物館區探館前的漁港一路會勘。

    八斗里長杜劍秋表示，八斗子漁港港區道路好幾十年沒有刨鋪了，特別是自行車道和港區道路間的水泥墩，已發生多起車禍，有人撞到牙齒斷裂，希望能夠移除，避免車輛碰撞危險。

    市議員張顥瀚表示，八斗子漁港周邊是發展觀光的重要區域，環港路因排水系統不佳，常常下大雨時就會淹水，他希望施工單位在設計完成後，邀請環港街的商家說明協調，道路和排水問題一次改善。

    蔡適應指出，八斗子漁港周邊是觀光風景區廊帶，道路積水和破損問題，他多次在立法院協調，今年爭取到漁業署補助2400多萬元，順利的話今年10月就可以動工。

    由於刨鋪的範圍及規模較大，他也請基隆市政府產業發展處和台電公司、自來水公司、中油公司等管線事業單位協調，人孔下地必預同時進行，路面刨鋪工作一次到位。

    立委蔡適應（左2）和議員張顥瀚（右2）勘查八斗子港區周邊道路。（記者盧賢秀攝）

    立委蔡適應（左2）和議員張顥瀚（右2）勘查八斗子港區周邊道路。（記者盧賢秀攝）

    立委蔡適應（右2）勘查八斗子漁港周邊道路。（記者盧賢秀攝）

    立委蔡適應（右2）勘查八斗子漁港周邊道路。（記者盧賢秀攝）

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