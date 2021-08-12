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    首頁　>　基隆市

    參選台北市長？ 林右昌：不看藍綠只看市民需要

    林右昌接受黃光芹專訪時表示，台北市長選舉要看未來台北市需要什麼樣的市長，市民的期待和願景。（記者盧賢秀攝）

    林右昌接受黃光芹專訪時表示，台北市長選舉要看未來台北市需要什麼樣的市長，市民的期待和願景。（記者盧賢秀攝）

    2021/08/12 14:32

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕有意參選台北市長的基隆市長林右昌，今天接受廣播「新聞不芹菜」主持人黃光芹專訪時表示，選舉不是看藍綠板塊，基隆是比台北還要藍的都市，若是看藍綠板塊他不可能當選基隆市長，台北市長選舉要看未來台北市需要什麼樣的市長，市民的期待和願景，他學的是都市規劃，會善用資源把它發揮到更大效果。

    林右昌今天中午接受黃光芹的專訪，對於過去林右昌在防疫期間，對台北市長柯文哲或是中央流行疫情指揮中心，有些重砲轟擊的言論，讓人有政治解讀要參選台北市長。

    林右昌表示，看到問題不講出來、不處理，太鄉愿了，台北市是台灣的縮影，防疫不夠徹底，會影響全台防疫措施，他只是就事論事。柯文哲是醫生出身，理論上應做得更好，他沒有批評的意思，在本土疫情爆發時，基隆崁仔頂漁市每天有上萬人出入，不容得有1例確診，否則後面會爆出更多，崁仔頂在疫情緊張時就採用2罩1套（面罩、口罩和手套），市場也採發分流管制措施。

    台北市有全台最豐沛的醫療資源，在本土疫情爆發的第一時間應更有效處理好，包括批發市場管制、快篩站設置等。至於台北市阿公店打算復業，林右昌認為應該更謹慎些，要能更有效的管理才行，否則不要貿然開放。

    黃光芹也問到台北市選民結構，柯文哲與丁守中僅差3千多票，而民進黨姚文智有差距較懸殊，未來黨內初選可能面對陳時中。林右昌表示，陳時中部長是全台知名度最高的政治人物，也是好的人選，不過未來台北市選舉要看台北市需要什麼樣的市長。林右昌指出他論文寫的是城市競爭，他能善用資源、發揮更大效益，讓台北市發展迎頭趕上，如果要談藍綠板塊，他不可能當選基隆市長，基隆比台北市還要藍，要看市民的期待和願景。

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    基隆市長林右昌（右）接受黃光芹專訪。（記者盧賢秀翻攝）

    基隆市長林右昌（右）接受黃光芹專訪。（記者盧賢秀翻攝）

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