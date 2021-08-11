基隆今2例確診 1例為台北101確診櫃姐接觸者

基隆市長林右昌今天（11日）公布基隆市出現2名確診個案，其中一名女性是台北101櫃姐確診個案的接觸者，在解除居家隔離前採檢確診，另一名男性退休長者則是入住照護機構前8月10日採檢確診。（記者俞肇福攝）

2021/08/11 17:32

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長林右昌今天（11日）公布基隆市出現2名確診個案，其中一名女性是台北101櫃姐確診個案的接觸者，在解除居家隔離前採檢確診，另一名男性退休長者則是入住照護機構前8月10日採檢確診。

林右昌指出，基隆市新增個案中，案15919是50多歲女性，北市某清潔公司人員，7月31日前被派至台北市101購物中心，8月3、4日被派到台北市中山區植福路某大樓社區。

由於案15919為新北市確診指標個案15847（台北101購物中心櫃姐）職場接觸者，該櫃姐於8月3日確診，案15919隔日被匡列為職場接觸者進行居隔，8月9日安排解除隔離前採檢確診，不過由於她是獨自居住，目前暫未列本市密切接觸者，至於她的公共足跡，只有搭乘國光客運1815以及首都客運9026來往大武崙及台北市。

至於案15920是70多歲男性退休長者，因行動不便，長期待在家中，因家人規劃安排入住照護機構，8月10日上午家人陪同至醫院進行入住前採檢，當日下午採檢報告陽性確診；不過他目前無症狀，已收治於長庚醫院，目前已匡列密切接觸者4位家人進行PCR採檢，等待結果中，至於感染來源仍持續疫調中。

林右昌強調，基隆市已有多日零確診，目前的確診案例幾乎都是從雙北的職場或其他接觸者而來，但基隆與雙北同一個生活圈，每天有很多人來來去去，唯有雙北的疫情控制住，全國的疫情才能獲得控制。

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