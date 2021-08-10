網紅企業製作標本傳惡臭 鄰居群起抗議將遷移
〔記者盧賢秀／基隆報導〕網紅企業社在基隆和平島住宅區製作動物標本，經常三更半夜傳出化學藥劑及臭味，左鄰右舍染皮膚病、頭暈等症狀，3個月來檢舉10多次，市議員今天會同環保、消防等單位前往勘查，附近居民群聚抗議。經勘查後，曾姓網紅女同意另覓地點遷移。
和平島平二路9巷許姓、顏姓和陳姓居民指出，該民宅登記為企業社做貓狗、小鳥等標本，今年4月搬進來之後，經常半夜傳出化學藥劑和燒焦味，有居民三更半夜被異味熏起，有的頭暈走路都是斜的，還有的鄰居得了過敏性皮膚炎，看醫生也治不好，醫生指肇因是環境因子造成。
此外，居民指業者將污水隨水管排出，貓狗的內臟和屍體等，以塑膠袋包起來隨垃圾丟棄，居民半夜會聽到貓狗的哭聲，都感到毛毛的，居民向環保單位檢舉了10幾次，但稽查人員有時不得其門而入，有的時候檢驗數據都符合規定，但是仍不時傳出異味，居民不堪其擾。
市議員張顥瀚、張淵翔今天上午會同環保局、消防局和區公所等單位勘查，數10位居民聚集抗議，希望還給居民清淨的居住環境。
相關單位進入企業社稽查，空污等相關數值仍是符合規定，不過經過溝通，曾姓網紅業者同意尋覓適當地點搬家，解決居民困擾。