基隆+10一半是市場攤商 林右昌：各界應嚴正面對

基隆今增10名確診者，其中5人是成功市場攤商，市長林右昌呼籲，各界應嚴正面對市場防疫工作。（基隆市政府提供）

2021/06/09 18:18

首次上稿 15:54

更新時間 18:18

〔記者林欣漢／基隆報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續，基隆市今天新增10名確診者，其中有5人是成功市場攤商，基隆市長林右昌呼籲各界應嚴正面對市場防疫工作，熱區縣市生鮮市場攤商「重點式廣篩」、全國生鮮攤商以「雙罩一套」防護、禁止民眾徒手碰觸生鮮肉品等，避免市場成為防疫缺口。

基隆市今天新增的案11767、案11770是成功市場雞肉攤商；案11768、案11769是成功市場豬肉攤商；案11771是成功市場水產攤商。案11766為台北信義區確診者的職場接觸者，自主健康管理期間身體不適，自費採檢後確診；案11874的妻女及岳母為台北市確診個案，在居家隔離期間出現症狀就醫，採檢確診。

案11872為30多歲照護中心居服員，是案9434、案10519、案10741、案11642等住民的主要照顧者；案11873為案7603洗腎診所清潔人員的女兒；案11938為洗腎診所工作人員，先前PCR採檢陰性，8日身體不適採檢確診。

林右昌表示，這波本土疫情已進入社區感染階段，防疫有兩大重點，第一是把許多潛藏在社區的感染源找出來進行隔離、第二是加速疫苗施打，現在社區內有許多無症狀或輕症者，要阻斷社區感染源的傳播，避免另一波疫情高峰產生，一定要在市場下功夫，讓病毒不會藉由市場的環境繼續傳播出去。

林右昌說，這5個成功市場確診攤商，其中4個無症狀，若不是透過市府積極篩檢，他們每天還是在菜市場營業、跟顧客互動，病毒可能就這樣傳播出去，要把這個破口補起來，就要嚴肅且勇敢面對市場的問題，不要當鴕鳥，市府採取具體且斷然的超前部署，有確診者足跡或攤商染疫，就下令休市清整，防疫動作到位後再重新復市；其次，市府也率全國之先進行傳統市場人流管制，依身分證尾數分流；第三則是要求攤商採取「雙罩一套」的最高防疫要求。

林右昌也提出三大呼籲，第一是熱區縣市應針對生鮮市場攤商進行「重點式廣篩」，第二是全國生鮮市場攤商採「雙罩一套」防護措施，攤商要戴面罩、口罩加上手套，第三則是禁止民眾採買時徒手碰觸生鮮肉品。他強調，唯有把市場的防線守好，才能把社區的防線守好，讓攤商安心做生意，也讓民眾能夠安心消費。

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基隆今增10名確診者，其中5人是成功市場攤商，市長林右昌呼籲，各界應嚴正面對市場防疫工作。（基隆市政府提供）

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