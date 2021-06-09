為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　基隆市

    基隆+10一半是市場攤商 林右昌：各界應嚴正面對

    基隆今增10名確診者，其中5人是成功市場攤商，市長林右昌呼籲，各界應嚴正面對市場防疫工作。（基隆市政府提供）

    基隆今增10名確診者，其中5人是成功市場攤商，市長林右昌呼籲，各界應嚴正面對市場防疫工作。（基隆市政府提供）

    2021/06/09 18:18

    首次上稿 15:54
    更新時間 18:18

    〔記者林欣漢／基隆報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續，基隆市今天新增10名確診者，其中有5人是成功市場攤商，基隆市長林右昌呼籲各界應嚴正面對市場防疫工作，熱區縣市生鮮市場攤商「重點式廣篩」、全國生鮮攤商以「雙罩一套」防護、禁止民眾徒手碰觸生鮮肉品等，避免市場成為防疫缺口。

    基隆市今天新增的案11767、案11770是成功市場雞肉攤商；案11768、案11769是成功市場豬肉攤商；案11771是成功市場水產攤商。案11766為台北信義區確診者的職場接觸者，自主健康管理期間身體不適，自費採檢後確診；案11874的妻女及岳母為台北市確診個案，在居家隔離期間出現症狀就醫，採檢確診。

    案11872為30多歲照護中心居服員，是案9434、案10519、案10741、案11642等住民的主要照顧者；案11873為案7603洗腎診所清潔人員的女兒；案11938為洗腎診所工作人員，先前PCR採檢陰性，8日身體不適採檢確診。

    林右昌表示，這波本土疫情已進入社區感染階段，防疫有兩大重點，第一是把許多潛藏在社區的感染源找出來進行隔離、第二是加速疫苗施打，現在社區內有許多無症狀或輕症者，要阻斷社區感染源的傳播，避免另一波疫情高峰產生，一定要在市場下功夫，讓病毒不會藉由市場的環境繼續傳播出去。

    林右昌說，這5個成功市場確診攤商，其中4個無症狀，若不是透過市府積極篩檢，他們每天還是在菜市場營業、跟顧客互動，病毒可能就這樣傳播出去，要把這個破口補起來，就要嚴肅且勇敢面對市場的問題，不要當鴕鳥，市府採取具體且斷然的超前部署，有確診者足跡或攤商染疫，就下令休市清整，防疫動作到位後再重新復市；其次，市府也率全國之先進行傳統市場人流管制，依身分證尾數分流；第三則是要求攤商採取「雙罩一套」的最高防疫要求。

    林右昌也提出三大呼籲，第一是熱區縣市應針對生鮮市場攤商進行「重點式廣篩」，第二是全國生鮮市場攤商採「雙罩一套」防護措施，攤商要戴面罩、口罩加上手套，第三則是禁止民眾採買時徒手碰觸生鮮肉品。他強調，唯有把市場的防線守好，才能把社區的防線守好，讓攤商安心做生意，也讓民眾能夠安心消費。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    基隆今增10名確診者，其中5人是成功市場攤商，市長林右昌呼籲，各界應嚴正面對市場防疫工作。（基隆市政府提供）

    基隆今增10名確診者，其中5人是成功市場攤商，市長林右昌呼籲，各界應嚴正面對市場防疫工作。（基隆市政府提供）

    基隆今增10名確診者，其中5人是成功市場攤商，市長林右昌呼籲，各界應嚴正面對市場防疫工作。（基隆市政府提供）

    基隆今增10名確診者，其中5人是成功市場攤商，市長林右昌呼籲，各界應嚴正面對市場防疫工作。（基隆市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台中逢甲某商場幹部猝死 PCR檢驗結果出爐
    2021/06/09 15:36

    台中逢甲某商場幹部猝死 PCR檢驗結果出爐
    6快篩陽性有5人是生鮮攤商 基隆成功市場再延長休市到23日
    2021/06/09 11:44

    6快篩陽性有5人是生鮮攤商 基隆成功市場再延長休市到23日
    基隆成功市場今復業人潮不如往日 市場喊話已消毒不用怕
    2021/06/04 11:06

    基隆成功市場今復業人潮不如往日 市場喊話已消毒不用怕
    武漢肺炎》確診者足跡曾到水湳市場 攤商挫啦等！
    2021/05/24 19:10

    武漢肺炎》確診者足跡曾到水湳市場 攤商挫啦等！
    基隆市今日熱門
    三級警戒延長？ 林右昌：降二級不可能升四級不敢 只能以撐待變
    2021/06/06 16:43

    三級警戒延長？ 林右昌：降二級不可能升四級不敢 只能以撐待變

    長照機構、洗腎場所爆感染！林右昌訂出加強管理準則
    2021/06/02 22:20

    長照機構、洗腎場所爆感染！林右昌訂出加強管理準則

    《基隆》基隆增18武肺確診 林右昌籲防家庭群聚
    2021/06/03 05:30

    《基隆》基隆增18武肺確診 林右昌籲防家庭群聚

    基隆北港污水第4標工程2年延宕到8年 監察院糾正市府
    2021/06/03 10:58

    基隆北港污水第4標工程2年延宕到8年 監察院糾正市府

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播