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    首頁　>　基隆市

    基隆廟口汰換自來水管線、地磚 15日重新營業

    聞名全國的基隆廟口夜市從5月中旬開始停業，自來水公司進場更換管線，已進入收尾階段。（記者林欣漢攝）

    聞名全國的基隆廟口夜市從5月中旬開始停業，自來水公司進場更換管線，已進入收尾階段。（記者林欣漢攝）

    2021/06/09 12:53

    〔記者林欣漢／基隆報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續，聞名全國的基隆廟口夜市從5月中旬開始停業，自來水公司進場更換管線，已進入收尾階段，正進行地磚修復，預計本週完成，15日恢復營業，管委會表示，復業後包括人潮分流、實名制、量測體溫等仍要按部就班去做，但因夜市出入口多，和市場的性質有些差異，詳細執行細節還要與市府研議。

    基隆市文化局長陳靜萍表示，從她有記憶以來，廟口的黃燈籠幾乎是每天傍晚準時亮起，迎接各地來的食客，曾被美食家譽為「種類之多、全台之冠」，也造就許多經濟奇蹟，幾十年來廟口就算因清潔消毒或是中元普渡而短暫休息，1年公休的時間總不超過3天，遇到COVID-19這個世紀肺炎病毒，百業受到衝擊，任誰也逃不過，廟口從5月17日開始停業至今已經3個星期。

    水公司表示，廟口夜市使用的是1978年間埋設的塑膠管，已經超過20年的耐用年限，過往廟口夜市生意興隆，人聲鼎沸，難以進場施工，這次把握廟口夜市停業契機，斥資500萬元全面更換為耐震能力較高的延性石墨鑄鐵管（DIP），耐用年限長達40年以上，用戶外線亦採用不鏽鋼波狀管。

    民進黨市議員童子瑋說，接下來要爭取廟口夜市仁四路30餘年的老舊水管汰換工程，目前水公司已完成初步設計規劃，但還要確認範圍後與市府工務處協調期程，申請核發路證進行施工，台水一區處副處長李基城表示，最好能趁疫情人潮少的時段進場，完成後疫情過去，生活恢復常軌，讓廟口夜市能以嶄新面貌迎接四方旅客。

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