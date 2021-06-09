基隆退休舞蹈名家遇惡鄰 慘遭砍倒全身傷

黃男犯案後被警方帶回偵訊（記者吳昇儒攝）

2021/06/09 12:51

〔記者吳昇儒／基隆報導〕70多歲的舞蹈名家謝惠蓉長年在基隆地區指導學生，是許多舞蹈家的啟蒙老師，近年來已經退休。昨天晚間6時許，謝婦下樓時卻遭3樓的黃姓鄰居持刀砍殺，頭部多處刀傷，警方及時趕抵，用盾牌強力壓制兇嫌，救出謝婦，經醫護人員搶救後，幸無生命危險。警詢後於今日上午以傷害罪嫌，將黃男移送基隆地檢署法辦，並建請檢察官聲押。

舞蹈名家謝惠蓉在基隆教學超過20年，連雲門舞集創始團員知名的舞蹈家鄭淑姬也曾受到謝老師的指導，在基隆在地是非常出名的舞蹈老師。

據悉，家住3樓的黃男經常發出噪音，樓上的謝婦曾向他反映，雙方鬧得不愉快，黃男更於2015年闖進謝婦家中，砸毀其家具並毆傷對方，被判處拘役30天。

但精神狀況不穩定的黃男卻一直覺得住在樓上的謝婦對自己下藥，處處針對謝婦，雙方經常有糾紛，里長還曾出面協助調停。

據指出，黃男犯案後頻頻向警方表示，樓上的婦人在天花板打洞，從上方給自己下藥，才導致自己身體不適，因此對於謝婦很有敵意。

案發時，謝婦剛好要下樓辦事，黃男聽見她下樓的聲音後，竟拿著剁刀躲在自家門後，一見謝婦下樓，持刀就砍；嚇得被害人大喊救命，鄰居聽見後趕緊報警，警方於一分鐘內就趕抵現場。

員警到場後發現婦人滿臉先血，便先勸黃男冷靜，再趁隙直接用盾牌將黃男壓制在地，先請救護車將傷者送醫後，將黃男帶回偵訊。

警方今日上午製作完雙方筆錄後，謝婦表示要對黃男提出傷害告訴。警詢後，依傷害罪嫌將黃男移送地檢署，並建請檢察官聲押。

黃男犯案後被警方帶回偵訊（記者吳昇儒攝）

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