6快篩陽性有5人是生鮮攤商 基隆成功市場再延長休市到23日

基隆市傳統市場所有販賣雞、鴨、魚、豬、牛等生鮮肉品的攤商，即日起一律比照崁仔頂市場，採取「雙罩一套」的防疫措施，並且禁止民眾徒手碰觸生鮮肉品。 （基隆市政府提供）

2021/06/09 11:44

〔記者林欣漢／基隆報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續，基隆市長林右昌上午召開記者會宣布，針對成功市場186名攤商的全面PCR核酸採檢結果出爐，有6人呈陽性，其中5人是生鮮肉品攤商，為加強防疫，成功市場延長休市到23日零時，另外，由於其中1名確診攤商也會到仁愛市場擺攤，仁愛市場從今晚起，也休市到24日零時。

林右昌指出，成功市場先前3名染疫攤商，分別是案3085、案3519及案5208，疫調結果發現3人都是豬肉攤商，這次7日確診的個案11454也是豬肉攤商，今天針對成功市場186名攤商的全面PCR核酸採檢結果出爐，有6人呈陽性，其中5人是生鮮肉品攤商，分別是2名豬肉攤商、2名雞肉攤商、1名水產攤商，比例非常高。

林右昌說，傳統市場是防疫的重要防線，也是他一直最憂心的部分，當初SARS一開始是從廣州市場發生，武漢肺炎源頭也是在武漢的華南海鮮市場，昨天已經下令提高傳統市場的防疫要求，所有販賣雞、鴨、魚、豬、牛等生鮮肉品的攤商，即日起一律比照崁仔頂市場，採取「雙罩一套」的防疫措施，並且禁止民眾徒手碰觸生鮮肉品。

基隆市政府表示，成功市場延長休市到23日零時，仁愛市場也實施預防性作為，從今晚起休市到24日零時，下午起攤商須進行自主清消，一律用清潔消毒藥水及酒精擦拭清潔，之後環保局會展開全面性清消，接下來也會對仁愛市場攤商進行全面PCR核酸採檢。

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