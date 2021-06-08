總統教育獎得主林依依今畢業 武崙國中老師「依依」不捨

基隆市武崙國中今天舉辦線上畢業典禮，出生就罹患「先天性脊髓性肌肉萎縮症」的畢業生林依依今天畢業，學校老師自發性準備愛的禮物，祝福依依當個逆風天使。圖為林依依（右）上課拿媽媽當模特兒練習畫眉毛。（圖為基隆市武崙國中提供）

2021/06/08 23:02

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市武崙國中學生林依依出生就罹患「先天性脊髓性肌肉萎縮症」，媽媽辭去工作專心照顧下，她愛閱讀、也愛畫畫，透過閱讀開啟探索世界，2018年獲得總統教育獎，今天國中畢業；受限於疫情，學校今年改採線上畢業典禮，武崙國中老師怕她冷，送她圍巾、毛襪，也有人送她風車造型的髮夾，祝福她勇敢轉動人生，林依依明天（8日）到校辦離校手續，這份愛的禮物將由老師親手當面頒贈。

導師鄭希文說，林依依是學生生命教育的典範，而母女倆的身影更是校園美麗的風景；今天線上畢業典禮，雖然學生沒有來學校，但是老師們早就想準備禮物送給林依依，祝福她未來的人生。

有老師送彩色的長後襪、圍巾給林依依，因為她怕冷，也希望她未來的人生色彩繽紛；有老師送她風車造型的髮夾，讓媽媽迎著風，推著她的時候，髮夾上的小風車可以轉動，就像她在媽媽的陪伴下，勇敢地轉動自己的人生。

還有老師送她沒有加熱，純手工拍打攪拌而成的蜂蜜慕斯，因為這就如依依跟媽媽這一路上，被命運無情的捶打後，仍然勇敢綻放出生命的光輝與璀璨。林依依將到基隆市立暖暖高中就讀，繼續她下一個階段的學習。

武崙國中校長辜雅珍說，依依在武崙國中就讀期間，即使身體不便，仍在師長的鼓勵下，積極參與各項活動；國中八年級代表班級，獲得校內閩南語朗讀比賽第三名。學校每天中午用餐時間會播放ICRT，依依入選「我失去……」的主題英文語音投稿也獲得播出。她自己撰寫英文稿，請媽媽協助錄音，依依說，「雖然我失去行走的能力，但仍然很努力的學習，每天都過得很快樂又精采。」

林依依自幼罹患脊髓性肌肉萎縮症，體重只有同學的1/4，身軀也無法隨著年齡長大，不到20公斤的她，手腳十分瘦弱，只能能靠著輪椅活動，學習及生活也須仰賴他人從旁協助，但她仍努力認真永不放棄的學習，讓同學與師長十分感動。

國中九年級是國中生升學及考試壓力最大的一年，林依依因疾病影響，需常出入醫院接受手術治療，體能及健康狀況十分虛弱，但堅強的她只要身體許可，就會迫不及待地想要來學校上課，看到班上的同學、老師，她總是會面帶微笑；辜雅珍說，老師們都說，林依依不只是學生學習典範，也是老師學習的對象。

基隆市武崙國中今天舉辦線上畢業典禮，出生就罹患「先天性脊髓性肌肉萎縮症」的畢業生林依依今天畢業，學校老師自發性準備愛的禮物，祝福依依當個逆風天使。圖為老師們給林依依愛的禮物。（圖為武崙國中提供）

今年受到武漢肺炎疫情影響，各級學校取消畢業典禮，或者舉辦線上畢業典禮；基隆市長林右昌也錄製影片，在線上祝福畢業生鵬程萬里。（圖為武崙國中提供）

基隆市武崙國中今天舉辦線上畢業典禮，出生就罹患「先天性脊髓性肌肉萎縮症」的畢業生林依依今天畢業，學校老師自發性準備愛的禮物，祝福林依依當個逆風天使。圖為畢業生林依依。（圖為武崙國中提供）

今年受到武漢肺炎疫情影響，各級學校取消畢業典禮，或者舉辦線上畢業典禮；圖為武崙國中今天的線上畢業典禮，學生十分新鮮。（圖為武崙國中提供）

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