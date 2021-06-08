為了噪音爭吵6、7年 男子竟持刀埋伏砍殺鄰居

黃男右腳小腿滿是被害人的鮮血，被警方帶回偵訊（記者吳昇儒攝）

2021/06/08 21:33

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆黃姓男子長年與樓上的謝姓鄰居有爭執，今（8）日兩人因故又發生衝突，壯年的黃男竟拿刀砍殺70多歲的謝姓婦人，造成她身上有多處刀傷，大喊救命。警方獲報趕往現場，利用盾牌及齊眉棍壓制黃男，迅速通知消防人員將傷者送往醫院救治。警方目前將犯嫌帶回偵訊，釐清砍人動機，全案將朝傷害等罪偵辦。

鄰居指出，黃男精神狀況不穩定，晚上經常不睡覺，驚動4樓鄰居，導致鄰居也無法好好休息，爭吵多年，今天晚間突然聽見謝婦大喊救命，才知道出事了；數年前也發生過類似的砍人案件，黃男曾被判刑，但他的精神狀況不穩定，住在附近的鄰居都怕怕的。

據悉，警方初步調查，今日晚間住在正義路某處公寓4樓的謝姓婦人不知為何原因下樓，黃男聽見後，竟持剁刀在自家門後埋伏，看見謝婦走下樓梯後，就朝她身上砍殺，造成多處刀傷，渾身是血。

警方迅速趕到現場，救下謝姓老婦並通知消防局派遣救護車前往救援，所幸送醫救治後，暫無生命危險。

據了解，黃男被逮後精神狀況恍惚，一度宣稱謝婦是自己母親，因為欠了自己幾百萬才砍她，過了一會又稱樓上鄰居把天花板弄壞等語，警方便請當地里長及鄰居協助，釐清雙方身分，案件目前仍在偵辦釐清中。

當地里長指出，黃男與鄰居的恩怨已經多年，自己曾多次協助雙方調解，但黃男精神狀況極不穩定，難以調停。

黃男右腳小腿滿是被害人的鮮血，被警方帶回偵訊（記者吳昇儒攝）

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