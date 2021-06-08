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    首頁　>　基隆市

    基隆新增8例 成功市場剛復業又有攤商確診

    上星期才復業的基隆成功市場，又有攤商確診，市府緊急宣布，成功市場再度休市至14日止。（基隆市政府提供）

    上星期才復業的基隆成功市場，又有攤商確診，市府緊急宣布，成功市場再度休市至14日止。（基隆市政府提供）

    2021/06/08 15:39

    〔記者林欣漢／基隆報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續，基隆市今天下午新增8名確診者，上星期才復業的成功市場，又有攤商確診，市府今天緊急宣布，成功市場再度休市至14日止。

    基隆成功市場群聚案共有14人染疫，由於已14天無新增個案，市府宣布結案，4日才解封復業，但市府針對100多名攤商的篩檢結果今天出爐，有6人呈陽性，8日清晨再度緊急休市，暫停營業至14日，扣掉7日週一市場休市，僅營業3天。

    成功市場內部檢討，6人中再添1例豬肉商篩出陽性，連同之前共有5例肉攤快篩呈陽性，市場內部認為可能與冷氣空調及半夜送貨員進場有關，希望市府協助攤商盡快查明感染源。

    基隆市長林右昌今天下午表示，之前成功市場有3家染疫攤商都是豬肉攤，這次於7日確診的案11454，是第4個豬肉攤商染疫，他的位置在市場較邊緣的角落，與之前的確診個案有距離，而且5月27日成功市場曾進行全面性快篩，當時案11454的快篩結果是陰性，這段時間都在家自主健康管理，直到4日復業後，5、6日他才再去市場擺攤，為什麼超過16天後發病，疫調人員正在釐清中，也有回報CDC請求更專業的支援，協助進一步釐清是什麼原因及狀況。

    林右昌說，他一再強調傳統市場是現在防疫的重要防線，是不可忽視的缺口，要重視傳統及生鮮市場的防疫工作，基隆市沒有養豬戶、屠宰場，肉品大多數從桃園進貨，今天一接到成功市場攤商確診消息，立即要求再次休市，並針對所有攤商進行全面性PCR採檢。

    林右昌也下令，要求提高所有傳統市場的防疫要求，即日起，傳統市場所有販售雞鴨魚豬牛等禽類及生鮮的攤商，比照崁仔頂漁市提升防疫要求，採取雙罩一套的防疫措施，戴面罩、口罩及手套，即日起到菜市場買菜的民眾，也一律不准徒手碰觸生鮮食品，請大家配合。

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