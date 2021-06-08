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    三級警戒延長至6/28 基市各風景區配合同步續延

    基隆市各風景區配合三級警戒延長，同步關閉至6月28日。（圖由基隆市政府提供）

    基隆市各風景區配合三級警戒延長，同步關閉至6月28日。（圖由基隆市政府提供）

    2021/06/08 10:19

    〔記者林欣漢／基隆報導〕行政院昨天宣布全國疫情警戒第三級延至6月28日，基隆市政府今天表示，會持續進行風景區、旅宿及觀光運具服務的防疫管制措施，原訂6月14日解除封島的基隆嶼，以及基隆市轄管的風景區及觀光景點，都關閉至6月28日。

    基隆市政府觀光及城市行銷處處長曾姿雯表示，同步關閉至6月28日的風景區包括北觀處轄管的和平島公園、情人湖公園，以及基隆市府轄管的基隆嶼、大武崙沙灘、暖東峽谷、泰安瀑布、淡蘭古道、海興步道、情人湖登山步道、大武崙砲台步道等風景區域；基隆市東、西岸旅遊服務中心、基隆觀光巴士及台灣好行濱海奇基線，亦配合第三級警戒暫停服務至6月28日。

    曾姿雯說，已於5月15日封島的基隆嶼，原預計於6月14日解除封島，配合三級警戒延長封島時間至6月28日，同時為了維護登島船家的權益，退還延長封島期間的碼頭設施使用費，以減輕基隆嶼船家業者負擔。

    曾姿雯提醒，大基隆觀光圈同島一命、團結抗疫，同時呼籲民眾在即將迎來的端午連假，避免出遊及非必要的跨區移動。不得不出門時，應配合中央防疫措施規定，全程戴口罩、勤洗手消毒、量測體溫並配合實聯制，保持社交距離，落實各項防疫作為，以維自身及周邊民眾的安全。

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    基隆市各風景區配合三級警戒延長，同步關閉至6月28日。（圖由基隆市政府提供）

    基隆市各風景區配合三級警戒延長，同步關閉至6月28日。（圖由基隆市政府提供）

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