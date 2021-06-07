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    首頁　>　基隆市

    「疫苗之前人人平等」林右昌發臉書：感謝柯市長再次聽我的話！

    林右昌說，人力物力最充沛的台北市，沒有做不到的道理，只是看柯市長要做不做而已！（本報合成）

    林右昌說，人力物力最充沛的台北市，沒有做不到的道理，只是看柯市長要做不做而已！（本報合成）

    2021/06/07 21:12

    〔記者俞肇福／基隆報導〕台北市長柯文哲日前較慢宣布公有市場週末將強制實施依身分證字號尾數分流採買，基隆市長林右昌6日說「柯文哲終於肯聽他的話，把最大的防疫破口補起來」。對此，柯文哲今（7）日下午於防疫記者會回應，傳統市場不是台北市感染主力，事有輕重緩急，「政治核心是執行力，不是喊口號」！林右昌晚間在臉書貼文「疫苗之前，人人平等」，「感謝柯市長再次聽我的話」！

    林右昌在文中指出，台北市疫情那麼嚴重，柯市長已經焦頭爛額大家都知道，當火車站、捷運站、所有觀光景點、東區全部都淨空，民眾自律都不出門，卻看到傳統市場人山人海的畫面，實在很諷刺。沒有什麼道理，三級警戒所有地方都淨空，呼籲民眾減少外出，但傳統市場卻是這樣子，這是件很荒謬的事情，這是哪門子的防疫？

    他表示，如果避免群聚是一致性的標準，傳統市場就不能變成破口，這道理很簡單，柯市長智商這麼高不可能不懂。所以大家當然希望柯市長能把這個破口補起來，而且這不是口號，不止是基隆，很多縣市都已經這樣子做，成效也都不錯，人力物力最充沛的台北市，沒有做不到的道理，只是看柯市長要做不做而已！

    林右昌臉書貼文最後寫道，「日前我說，疫苗之前人人平等，有一些不曉得哪裡來的網軍在網路上罵我，但看到台灣民眾黨也在臉書上貼出「疫苗之前，人人平等」的貼文，很感謝民眾黨認同我的主張，也感謝柯市長再次聽我的話！」

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    基隆市長林右昌（見圖）晚間在臉書貼文「疫苗之前，人人平等」，還補上一句「感謝柯市長再次聽我的話」。（圖為基隆市政府提供）

    基隆市長林右昌（見圖）晚間在臉書貼文「疫苗之前，人人平等」，還補上一句「感謝柯市長再次聽我的話」。（圖為基隆市政府提供）

    台北市長柯文哲（見圖）6日宣布市場週末強制分流採買，基隆市長林右昌隨後說「柯文哲終於肯聽他的話，把最大的防疫破口補起來」。對此，柯文哲今（7）日下午回應，事有輕重緩急，「政治核心是執行力，不是喊口號」！（北市府提供）

    台北市長柯文哲（見圖）6日宣布市場週末強制分流採買，基隆市長林右昌隨後說「柯文哲終於肯聽他的話，把最大的防疫破口補起來」。對此，柯文哲今（7）日下午回應，事有輕重緩急，「政治核心是執行力，不是喊口號」！（北市府提供）

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