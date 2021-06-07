林右昌︰基隆是重點熱區、老年人口高 盼中央多給疫苗

疫情升溫，各地紛紛爭「搶」疾苗，基隆市長林右昌今天訴諸「打擊重點熱區」、「年長人口占比高」2項理由，向中央喊話，希望能多分配疫苗給基隆市。（圖為基隆市政府提供）

2021/06/07 19:39

〔記者俞肇福／基隆報導〕武漢肺炎疫情升溫，各地紛紛爭「搶」疾苗，基隆市長林右昌今天訴諸「打擊重點熱區」、「年長人口占比高」2項理由，向中央喊話，希望能多分配疫苗給基隆市。

林右昌說，過去著重邊境防守，所以邊界防守第一線人員優先施打，現在疫情進入社區感染階段，中央流行疫情指揮中心規畫疫苗施打順序跟策略，有必要重新思考。

他認為，下個階段，疫苗接種首先要思考的是疫情比較嚴重的地區，比如北北基桃或最近確診暴增的苗栗縣，都是策略性打擊重點的熱區。根據專家學者提出英國經驗，施打比例如達30~40%，確診病例數就會明顯下降，讓某一個地區疫情得到比較好的一個控制。

其次是致死率比較高的群體，比如65歲以上長者、養護機構及像洗腎患者等族群，林右昌認為列為重點施打，應該也可降低致死率。

林右昌說，統計資料顯示全國65歲以上人口比例，第1名是嘉義縣20.62%，其次依序是台北市19.38%、雲林縣19.34%、南投縣18.92%、屏東縣18.27%。基隆市排名第6，65歲以上人口比例是17.82%。新北市排名16，占15.67%，桃園市排名20，占13.14%。

林右昌表示，行政院長蘇貞昌已宣布75歲以上長者、機構還有洗腎患者優先施打疫苗，基隆75歲以上的長者有2萬3487人，只要中央撥發疫苗，就會依照中央指示安排施打。

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