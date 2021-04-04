基市國中小學子好消息 明年5月起 班班吹冷氣上課

基隆市政府投入投入3億4257萬元，改善基隆市57所國中小校電力系統設備與建置冷氣，力拚明年5月起，國中小學班班都能吹冷氣。（記者俞肇福翻攝）

2021/04/04 13:04

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市爭取中央經費補助，投入3億4257萬元，改善基隆市57所國中小校電力系統設備與建置冷氣；基隆市教育處長林祝里說，教育處力拚2022年5月起，基隆市國中、國小班班有冷氣，預計1645間教室將裝設3117台冷氣，造福全市國中、小學共21434學生都能吹冷氣，不用再揮汗上課。

林祝里表示，為加速國中小班班有冷氣計畫執行，基隆市爭取中央特別統籌分配稅款，以及前瞻基礎建設計畫第2階段經費，基隆市57校的冷氣設備採購共計3117台，已上網公告招標，公告期限至今年4月19日止；電力系統改善部分，也先行公告第一批34校的電力改善工程，公告期限至2021年4月26日止，預計最快2022年5月起，基隆市國中小學每班學生上課都能吹冷氣。

教育處指出，班級冷氣使用原則上以每年5月、6月、9月、10月共4個月使用為原則，上午9點到下午4點，室溫28度以上時使用，中央將研議補助學校全年4個月的電費，以每月22天、每天6小時、每小時2.5度、每度4或5元設算，超出者則由使用者付費。

除了，安裝教室冷氣外，也進行屋頂隔熱、降溫、通風等校舍環境改善，以提供孩子更舒適的學習環境。

基隆市政府投入投入3億4257萬元，改善基隆市57所國中小校電力系統設備與建置冷氣，力拚明年5月起，國中小學班班都能吹冷氣。（記者俞肇福翻攝）

基隆市政府投入投入3億4257萬元，改善基隆市57所國中小校電力系統設備與建置冷氣，力拚明年5月起，國中小學班班都能吹冷氣。（記者俞肇福翻攝）

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