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    基隆醫院前院長李源芳涉收賄 判刑8年確定

    基隆醫院前院長李源芳，因涉犯貪污治罪條例中違背職務收受賄賂罪，被判8年徒刑定讞。（資料照）

    基隆醫院前院長李源芳，因涉犯貪污治罪條例中違背職務收受賄賂罪，被判8年徒刑定讞。（資料照）

    2021/04/02 11:14

    〔記者溫于德／台北報導〕名醫李源芳被控2011年擔任衛福部基隆醫院院長期間，收受醫療公司「華鵲」賄款100萬元，以協助取得「心血管攝影X光機等儀器設備合作案」採購案。高等法院更一審依貪污治罪條例中違背職務收受賄賂罪，判李8年徒刑，褫奪公權5年，未扣案犯罪所得100萬元沒收；最高法院近期駁回上訴定讞，並已通知檢方啟動防逃機制。

    高院更一審指出，2003年間，基隆醫院與華鵲合作經營心導管室檢查業務，合約於2011年1月29日到期，華鵲實際負責人林洽權為爭取繼續合作，拜訪李源芳表明承攬新合作案，李源芳認知到若協助取得標案，林洽權將支付賄款，於2011年2月1日開標的「心血管攝影X光機等儀器設備合作案」中暗助華鵲得標。

    而林洽權除以華鵲公司參與投標外，另以其所經營的宜德、德全立等2家公司「陪標」，李源芳明知這3間公司的實際負責人均是林洽權，彼此間投標文件內容有重大異常關聯，足以使開標發生不正確結果，而有影響採購公正的違法行為，仍基於對違背職務行為收受賄賂犯意，讓不知情的開標程序主持人宣布由華鵲公司得標，之後在住家附近兩度收取賄款共100萬元。

    合議庭批評，李源芳身為社會菁英，又肩負基隆醫院院長，深知國家託付之重、懲罰貪污之嚴，本該遵守公務員的廉潔誡命，莊嚴慎重履行職責，卻不思潔身自愛，破壞人民對於公務員的信賴及整體醫界的聲譽，令人痛心，但因本案已延宕多年，依「刑事妥速審判法」改判減刑至8年，並宣告沒收追徵賄款100萬元。

    而檢方偵辦本起弊案，另查出李源芳涉嫌收受40萬元賄款，協助宜德公司得標基隆醫院的「2D心臟超音波掃描儀1台」採購案，由於證據不足，合議庭改判無罪。

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