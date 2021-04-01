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    首頁　>　基隆市

    台鐵八堵站改善了沒？ 立委、議員現場會勘

    台鐵八堵站頂棚柱、雨棚鋼樑及鐵柱，將進行重新油漆及除鏽。（記者林欣漢攝）

    台鐵八堵站頂棚柱、雨棚鋼樑及鐵柱，將進行重新油漆及除鏽。（記者林欣漢攝）

    2021/04/01 19:57

    〔記者林欣漢／基隆報導〕台鐵八堵站遮雨棚年久老舊亟待修繕，甚至曾經有部分雨遮的鏽蝕物掉到軌道上，讓路過的乘客心慌慌，台灣民眾黨立委邱臣遠、民進黨立委蔡適應今天下午現勘改善工程，盼盡早完工減少民眾不便，完工前也應該有明顯的警告標示，確保往來月台間民眾的安全。

    邱臣遠指出，去年8月接到民眾陳情後，馬上聯繫台鐵現勘雨棚有漏水、部分雨遮鏽蝕的問題，台鐵也在檢討後斥資近1千萬元進行改善工程，工程項目包括頂棚柱、雨棚鋼樑及鐵柱重新油漆及除鏽、更換雨遮板等，預計今年底完工。

    「看到問題就要解決問題。」邱臣遠強調，基隆多雨，如果沒有即時改善，恐讓來往民眾暴露在危險底下，不只是八堵車站，台鐵也應主動盤點全國各站是否也有類似狀況，儘速解決問題。

    另外，八堵火車站旁的2層樓鋼構機車停車場，可停放100多輛機車，因結構鏽蝕嚴重，經結構技師鑑定有立即崩塌之虞，基隆市政府於今年1月封閉停車場，但也衍生停車空間不足的問題。

    邱臣遠及蔡適應、當地暖暖區市議員林旻勳、連恩典、王醒之都相當關切此案，希望台鐵編列預算整修後重新開放做停車場使用，方便管理也不會衍生停車亂象，改善工程也要一次到位，避免造成通勤族困擾。

    對此，交通部常務次長、台鐵代理局長祁文中說，因為該場域屬於基隆市政府，會儘速與基隆市政府研商規劃後續改善事宜。基隆市政府則表示，已經在八堵車站對面、新生旅店至東京站側，增設70到80格機車格，做為該停車空間的替代方案，並配合基隆捷運規劃，重新盤點周遭用地。

    台灣民眾黨立委邱臣遠、民進黨立委蔡適應及在地民意代表關心台鐵八堵站硬體改善工程。（記者林欣漢攝）

    台灣民眾黨立委邱臣遠、民進黨立委蔡適應及在地民意代表關心台鐵八堵站硬體改善工程。（記者林欣漢攝）

    台鐵八堵站頂棚柱、雨棚鋼樑鏽蝕嚴重。（記者林欣漢攝）

    台鐵八堵站頂棚柱、雨棚鋼樑鏽蝕嚴重。（記者林欣漢攝）

    台鐵八堵站頂棚柱、雨棚鋼樑及鐵柱，將進行重新油漆及除鏽。（記者林欣漢攝）

    台鐵八堵站頂棚柱、雨棚鋼樑及鐵柱，將進行重新油漆及除鏽。（記者林欣漢攝）

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