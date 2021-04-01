蘇貞昌：核四下方就是斷層帶 無法也不該重啟

行政院長蘇貞昌（中）今天下午在基隆車站受訪時表示，核四廠下方就是斷層帶，不可能重啟運轉。（記者俞肇福攝）

2021/04/01 15:22

〔記者俞肇福／基隆報導〕行政院長蘇貞昌今天在基隆火車站出席台鐵新型通勤電聯車EMU900型首航典禮受訪表示，核四廠當年2部機組，一部沒有完成，一部是拼裝，把另一部的零件、機件弄過來合併，而執照已經過期，相關的團隊已經解散，生產元件的廠商已經停產，同時燃料棒都已經依照立法院的決議，送出國外。而最重要，核電廠下方就是斷層帶，所以核四廠根本無法重啟運轉，也不該重啟運轉。

針對民間有聲音希望重啟核四，蘇貞昌邀請過去擔任台電核二廠廠長，以及一直在處理核電廠問題的負責廠長來行政院會報告。列席的六都代表，包括在地新北市、鄰近的台北市和台中市，也都有列席的副市長表示對於核安的憂慮。所以請全國同胞看相關的問題，大家仔細的理性考量。

蘇貞昌說，最重要的還有中央地質研究所相關單位評定，發現這整個核四電廠正下方就是斷層帶，有鑒於10年前福島核災帶來重大災害，到現在還有4萬多位當地居民回不了家鄉，所以我們認為核四廠根本沒有辦法所謂重啟運轉，也不該重啟運轉。

針對即將陸續登場的4項公投案，據了解民進黨傾向不提出對案，只要求支持者投下不同意票。蘇貞昌指出，政府都非常注意民意表達，以及各方意見的完整展露；同時，政府對於相關政策也會由有關部門詳細地跟民眾報告。台灣漸漸走入民主成熟，所以，有關的各種問題，都希望公開透明地讓民眾知道，最後做出理性，並且對台灣最有益的決定。

此外，美國貿易代表署最新公布貿易評估報告，對台灣就美國豬牛產品萊克多巴胺殘留值做出規範表示關切，並說在相關產品標示原產地，暗示美國豬肉存在食安疑慮，蘇貞昌表示，政府保障國民的食品健康，一直始終一貫，而我們對於進口的任何食品，都一定會標示產地，並非針對美國，而這個做法和當年馬政府進口美牛，也都是完全一樣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法