歡慶兒童節！基隆小學上下課對調 林右昌與學童尬車

今天是清明連續假期的前夕，基隆市42所國小在連假前夕由各校師生各自發揮創意，規劃多采多姿的活動提前歡度兒童節，基隆市長林右昌現身復興國小附設幼兒園，與學生同樂。（記者俞肇福攝）

2021/04/01 12:56

〔記者俞肇福／基隆報導〕兒童節連續假期將屆，基隆市42所國小在連假前夕由各校師生各自發揮創意，規劃多采多姿的活動提前歡度兒童節；基隆市長林右昌現身榮獲全國教學卓越「金質獎」的復興國小幼兒園，與孩子們一同體驗異國美食、齊唱跳律動、林右昌童心未泯與學童一起挑戰SWITCH賽車，大聲地祝福基隆孩童「兒童節快樂」！

基隆市政府今年以「基隆童樂海子島」為主題，打造六大好禮驚喜，其中「童趣同樂─大翻轉」，基隆市小學在今日各自給學童們帶來多樣化的校園翻轉，從師生角色的交換、場域空間的改變，更帶來小朋友最喜愛的「上下課時間大翻轉」，也搭配一系列的遊戲、創造不一樣的學習體驗。

例如，仙洞國小特別邀請基隆廟口有名的叭噗車來到校園裡，與師生分享童年好滋味，瑪陵國小舉辦食農音樂饗宴，一起在音樂與農食野餐陪伴下提早慶祝兒童節，建德國小帶領學生募集二手物資，將愛的物資分享給需要學生；八堵國小舉辦大地尋寶遊戲，讓孩子透過校園尋寶，找到屬於自己的兒童節禮物；中和國小則由南僑集團副總裁李勘文致贈500支杜老爺冰棒，讓小朋友樂不可支。

復興國小校長陳心瑩帶領師生Cosplay成瑪莉兄弟，並舉辦校園快閃活動，除了有獎徵答、香蕉人與嬌嬌蕉帶來的歡樂帶動唱，林右昌到復興國小幼兒園，發送限定的兒童節專屬口罩禮物組，為孩子獻上滿滿的祝福。林右昌表示，他來到復興國小為師生們加油，也希望讓所有孩子都能夠享有公平的教育機會，即使是相對偏遠的學校，市府也一樣會重視、支持，栽培我們的下一代。

林右昌跟復興國小3名小朋友挑戰SWITCH賽車，林右昌沒有「漏氣」，在3圈比賽中一度拿下第一，最後則獲得第二名；他說自己小時候「也算是個電玩高手」，各種電玩跟運動都會去嘗試，尤其現在的電玩已經不只是遊戲，也能夠訓練手眼協調等，建議小朋友應該要適度、適量地遊戲，但是千萬不要過度沉迷。

基隆市42所國小在連假前夕由各校師生各自發揮創意，規劃多采多姿的活動提前歡度兒童節，基隆市長林右昌到復興國小，與學生一起挑戰SWITCH賽車。（記者俞肇福攝）

基隆市42所國小在連假前夕由各校師生各自發揮創意，規劃多采多姿的活動提前歡度兒童節，基隆市長林右昌到復興國小，與學生同歡。（記者俞肇福攝）

南僑集團副總裁李勘文允諾致贈基隆中和國小學童冰品，今天貨車送來500支冰棒，讓學生樂翻天。（記者俞肇福攝）

南僑集團副總裁李勘文允諾致贈基隆中和國小學童冰品，今天貨車送來500支冰棒，讓學生樂翻天。（記者俞肇福攝）

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