為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　基隆市

    歡慶兒童節！基隆小學上下課對調 林右昌與學童尬車

    今天是清明連續假期的前夕，基隆市42所國小在連假前夕由各校師生各自發揮創意，規劃多采多姿的活動提前歡度兒童節，基隆市長林右昌現身復興國小附設幼兒園，與學生同樂。（記者俞肇福攝）

    今天是清明連續假期的前夕，基隆市42所國小在連假前夕由各校師生各自發揮創意，規劃多采多姿的活動提前歡度兒童節，基隆市長林右昌現身復興國小附設幼兒園，與學生同樂。（記者俞肇福攝）

    2021/04/01 12:56

    〔記者俞肇福／基隆報導〕兒童節連續假期將屆，基隆市42所國小在連假前夕由各校師生各自發揮創意，規劃多采多姿的活動提前歡度兒童節；基隆市長林右昌現身榮獲全國教學卓越「金質獎」的復興國小幼兒園，與孩子們一同體驗異國美食、齊唱跳律動、林右昌童心未泯與學童一起挑戰SWITCH賽車，大聲地祝福基隆孩童「兒童節快樂」！

    基隆市政府今年以「基隆童樂海子島」為主題，打造六大好禮驚喜，其中「童趣同樂─大翻轉」，基隆市小學在今日各自給學童們帶來多樣化的校園翻轉，從師生角色的交換、場域空間的改變，更帶來小朋友最喜愛的「上下課時間大翻轉」，也搭配一系列的遊戲、創造不一樣的學習體驗。

    例如，仙洞國小特別邀請基隆廟口有名的叭噗車來到校園裡，與師生分享童年好滋味，瑪陵國小舉辦食農音樂饗宴，一起在音樂與農食野餐陪伴下提早慶祝兒童節，建德國小帶領學生募集二手物資，將愛的物資分享給需要學生；八堵國小舉辦大地尋寶遊戲，讓孩子透過校園尋寶，找到屬於自己的兒童節禮物；中和國小則由南僑集團副總裁李勘文致贈500支杜老爺冰棒，讓小朋友樂不可支。

    復興國小校長陳心瑩帶領師生Cosplay成瑪莉兄弟，並舉辦校園快閃活動，除了有獎徵答、香蕉人與嬌嬌蕉帶來的歡樂帶動唱，林右昌到復興國小幼兒園，發送限定的兒童節專屬口罩禮物組，為孩子獻上滿滿的祝福。林右昌表示，他來到復興國小為師生們加油，也希望讓所有孩子都能夠享有公平的教育機會，即使是相對偏遠的學校，市府也一樣會重視、支持，栽培我們的下一代。

    林右昌跟復興國小3名小朋友挑戰SWITCH賽車，林右昌沒有「漏氣」，在3圈比賽中一度拿下第一，最後則獲得第二名；他說自己小時候「也算是個電玩高手」，各種電玩跟運動都會去嘗試，尤其現在的電玩已經不只是遊戲，也能夠訓練手眼協調等，建議小朋友應該要適度、適量地遊戲，但是千萬不要過度沉迷。

    基隆市42所國小在連假前夕由各校師生各自發揮創意，規劃多采多姿的活動提前歡度兒童節，基隆市長林右昌到復興國小，與學生一起挑戰SWITCH賽車。（記者俞肇福攝）

    基隆市42所國小在連假前夕由各校師生各自發揮創意，規劃多采多姿的活動提前歡度兒童節，基隆市長林右昌到復興國小，與學生一起挑戰SWITCH賽車。（記者俞肇福攝）

    基隆市42所國小在連假前夕由各校師生各自發揮創意，規劃多采多姿的活動提前歡度兒童節，基隆市長林右昌到復興國小，與學生同歡。（記者俞肇福攝）

    基隆市42所國小在連假前夕由各校師生各自發揮創意，規劃多采多姿的活動提前歡度兒童節，基隆市長林右昌到復興國小，與學生同歡。（記者俞肇福攝）

    南僑集團副總裁李勘文允諾致贈基隆中和國小學童冰品，今天貨車送來500支冰棒，讓學生樂翻天。（記者俞肇福攝）

    南僑集團副總裁李勘文允諾致贈基隆中和國小學童冰品，今天貨車送來500支冰棒，讓學生樂翻天。（記者俞肇福攝）

    南僑集團副總裁李勘文允諾致贈基隆中和國小學童冰品，今天貨車送來500支冰棒，讓學生樂翻天。（記者俞肇福攝）

    南僑集團副總裁李勘文允諾致贈基隆中和國小學童冰品，今天貨車送來500支冰棒，讓學生樂翻天。（記者俞肇福攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    兒童節禮物！雲林東興國小挑戰3.33公里路跑
    2021/04/01 12:31

    兒童節禮物！雲林東興國小挑戰3.33公里路跑
    防疫兼具童心！ 竹市兒童節禮物送河馬樂樂口罩套
    2021/04/01 12:29

    防疫兼具童心！ 竹市兒童節禮物送河馬樂樂口罩套

    e化繳納牌照稅 名牌手機等您抽
    兒童節博狀元餅 黃偉哲化身囡仔王同樂
    2021/04/01 12:28

    兒童節博狀元餅 黃偉哲化身囡仔王同樂
    竹市兒藝節明登場 林智堅帶頭「躺在雲朵上」體驗
    2021/04/01 12:10

    竹市兒藝節明登場 林智堅帶頭「躺在雲朵上」體驗
    基隆市今日熱門
    申報雨天打掃竟貼晴天照片 老里長詐公帑25萬遭判2年
    2021/03/25 21:43

    申報雨天打掃竟貼晴天照片 老里長詐公帑25萬遭判2年

    狠心保母夫妻沒收到2萬保母費 竟凌虐3歲男童致胰臟破裂而死
    2021/03/25 16:49

    狠心保母夫妻沒收到2萬保母費 竟凌虐3歲男童致胰臟破裂而死

    網不信鄭文燦只有79.8公斤 林右昌：他有肚有量我相信
    2021/03/25 17:44

    網不信鄭文燦只有79.8公斤 林右昌：他有肚有量我相信

    基隆生命典藏館 林右昌：9月動工
    2021/03/26 05:30

    基隆生命典藏館 林右昌：9月動工

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播