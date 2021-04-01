新一代通勤電聯車EMU900紀念套票開賣 人龍搶購

台鐵新一代通勤電聯車EMU900型首航，基隆車站開賣限量500套紀念套票，吸引鐵道迷搶購。（記者林欣漢攝）

2021/04/01 09:28

〔記者林欣漢／基隆報導〕台鐵新一代通勤電聯車EMU900型今天首航，基隆車站上午8點開賣限量500套紀念套票，吸引鐵道迷搶購，現場排隊人龍長達200餘公尺，石姓鐵道迷前2天就來排隊，搶得頭香，他買到後馬上跑向隊伍尾巴，想再買第2次，直呼相當開心。

台鐵慶祝EMU900型電聯車首航，今天上午8點於基隆站發售紀念套票共500套，每套售價250元，套票內含有上、下午名片式月台票各1張，由於數量較以往套票來得稀少，具有極高蒐藏價值，消息傳出後，就吸引全台鐵道迷關注。

黃姓大學生昨晚從楊梅搭乘末班車到基隆站過夜，等待今天一早台鐵開門，他表示，這次的紀念套票相當少，會好好珍藏，別人開價也不賣。還有民眾在臉書上招募「快閃部隊」，願意以2小時320元請人排隊代購。

台鐵表示，EMU900型電聯車是台鐵第6代通勤電聯車，首次引進「微笑頭燈」、「亮綠色腰身帶」、「好孕到專屬座位」、「最新直立式自行車架」、「室內LED燈隨環境自動調節」等多項創新服務設施，今天首航儀式後，EMU900型電聯車將於4月4日及5日投入清明連假疏運，預計開行5450次（樹林-花蓮）及5455次（花蓮-樹林），以區間快方式服務相關旅客，清明連假後EMU900型電聯車將定期行駛於苗栗至基隆區間。

台鐵提到，車輛製造商現代樂鐵公司預計今年可再交付100輛（10列）車輛，後續待各批列車陸續抵台後，將再調整列車開行區間以擴大服務所有旅客，全數列車預定於2023年完成交車。

台鐵新一代通勤電聯車EMU900型首航，基隆車站開賣限量500套紀念套票，現場排隊人龍長達200餘公尺。（記者林欣漢攝）

石姓鐵道迷前兩天就來排隊，搶得頭香，開心展示戰果。（記者林欣漢攝）

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