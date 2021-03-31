濃霧又來！金門、馬祖能見度不足200米 基隆、西半部易起霧

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今晚至明日金門、馬祖、基隆北海岸及台灣西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，金門及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，請民眾特別注意。（圖取自中央氣象局網站）
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今天（31日）晚上7點40分針對金門縣、連江縣發佈濃霧特報，今晚基隆北海岸及台灣西半部也易有局部霧或低雲影響能見度，請民眾注意行車安全。
氣象局表示，今晚至明日金門、馬祖、基隆北海岸及台灣西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，金門及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，請民眾特別注意。
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