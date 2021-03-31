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    「有種生活叫基隆」 林右昌推2條文化路徑《北境之路》

    基隆市文化局在台北松山文創園區舉辦「有種生活叫基隆｜文化城市大揭密」記者會，推出2條文化路徑《北境之路》。（記者林欣漢攝）

    基隆市文化局在台北松山文創園區舉辦「有種生活叫基隆｜文化城市大揭密」記者會，推出2條文化路徑《北境之路》。（記者林欣漢攝）

    2021/03/31 17:02

    〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市文化局今天在台北松山文創園區舉辦「有種生活叫基隆｜文化城市大揭密」記者會，推出2條文化路徑《北境之路》，基隆市長林右昌說，基隆從2017年開始進行文化城市的形塑，展現以文化治理為基底的城市再造風貌，並揉和在地發展的故事成為文化旅遊路徑，這兩條文化路徑只是個起點，未來還可以發展出更多條，也希望大家有機會到基隆展開文化和歷史的冒險之旅。

    林右昌今天以「城市治理的翻轉與規劃」為題，與作家謝哲青、葉怡蘭等人分別從城市行銷及文化建構等觀點出發，分享展望城市轉型、文化發展規劃、未來推廣計畫等想法。

    林右昌形容自己「是個幸運的人」，大三時參加台大城鄉所在九份舉辦的古蹟研習營，受到啟蒙考進研究所，研究全球化及城市競爭，也因為在中央任職過，清楚如何引導運用官僚體系，回想起唸書時做田野調查，很多民眾回應文化歷史是台北人的想法、富裕的城市才能談論的事情，讓他感到不服氣，所幸後來有機會在市長的職務上實踐，並且踏出這一步。

    林右昌表示，2014年底剛當市長時，基隆市的負債情形相當糟糕，僅次於苗栗、宜蘭，他在最艱困的狀況下開始行動，策畫好幾條市政發展方向，其中一條方向，便是把文化局放在最重要的位置，交通、都發等其他單位都要配合，不只擾動整個基隆市政府的官僚，也成功說服文化部、國防部等中央單位，拿到最多的預算，「以前基隆市歷史修復的資本門經費不到2千萬元，近年陸續得到9億元的經費挹注。」

    他說，這次介紹的兩條文化路徑只是個起點，期許未來還可以發展出更多路徑，基隆是北台灣最古老的城市，和平島的聖薩爾瓦多城興建於1626年，比淡水的紅毛城還早了2年，當時台北市還只是一些部落，基隆在大台北都會圈裡是非常值得爬梳和重新被認識的城市，也希望大家有機會來到基隆，展開一場文化和歷史的冒險之旅。

    文化局長陳靜萍提到，2條文化路徑《北境之路》整合20個文化資產點，製作40支中英文語音故事導覽，分別以「回到1930年代的摩登基隆」與「和平島考古探險隊」出發，串接基隆西岸、東岸與和平島三大區域，是一條匯聚台灣四百年文化歷史，並擁有最靠近自然山海的文化路徑。

    陳靜萍說，「回到1930年代的摩登基隆」的路線特色，在於日治時期，從西岸延伸到東岸的生活聚落，有著極為活絡的文化樣貌，同時去年整修好的市定古蹟要塞司令官邸與校官眷舍，更是一大亮點；「和平島考古探險隊」則是拉到更遠的大航海時代，從和平島考古發掘的西班牙諸聖教堂遺跡，到現今和平島上越來越受到關注的常民生活與宗教信仰，都是不容錯過、也絕對值得一訪的旅行文化路徑。

    林右昌以「城市治理的翻轉與規劃」為題，從城市行銷及文化建構等觀點出發，分享展望城市轉型、文化發展規劃、未來推廣計畫等想法。（記者林欣漢攝）

    林右昌以「城市治理的翻轉與規劃」為題，從城市行銷及文化建構等觀點出發，分享展望城市轉型、文化發展規劃、未來推廣計畫等想法。（記者林欣漢攝）

    基隆市長林右昌說，基隆從2017年開始進行文化城市的形塑，展現以文化治理為基底的城市再造風貌。（記者林欣漢攝）

    基隆市長林右昌說，基隆從2017年開始進行文化城市的形塑，展現以文化治理為基底的城市再造風貌。（記者林欣漢攝）

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