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    首頁　>　基隆市

    博物館變夢想王國！ 全國最大幼兒作品展海科館登場

    國立海洋科技博物館即日起展出近2000件幼兒的作品，可以看得到小朋友們的無限創意。（記者林欣漢攝）

    國立海洋科技博物館即日起展出近2000件幼兒的作品，可以看得到小朋友們的無限創意。（記者林欣漢攝）

    2021/03/31 12:30

    〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府教育處首次與國立海洋科技博物館合作舉辦「五歲不一樣～夢想啟航」大班幼兒作品展，展期從今天起至4月25日為止，展出近2000件大班幼兒作品，將博物館變成充滿童趣的夢想王國，副市長林永發代表市府出席開幕儀式，並期許未來的主人翁們，都能夠實現夢想跟創意。

    海科館表示，此次展出主題以「想像力」為出發點，將展場設計成「夢境探險」並分成「繽紛海洋」、「森林迷宮」、「飛翔氣球」、「神秘太空」四大主題，讓觀展的親子像探險家一樣，從海洋出發一路探索至外太空。

    林永發說，在展覽中可以看得到小朋友們的無限創意，從海洋、森林、飛到外太空的氣球等，一共展出68個園所、2千名小朋友的作品，環保的材質到平常吃的東西，都可以塑造成各種不同的作品，值得大家一起來看，尤其小朋友的父母，一定要陪著小朋友來看看他們的作品，聽聽小朋友親自解說。

    教育處表示，凡就讀基隆市大班幼兒只要持作品展參觀指引，即可免費帶2位家人入館欣賞自己的作品。歡迎大小朋友展出期間踴躍到海科館（主題館3至5樓）欣賞幼兒創作，現場也設計互動式體驗活動，完成任務並打卡就能獲得1份神秘小禮物，數量有限，送完為止。

    教育處也說，為了歡慶4月兒童月，市府加碼贈送孩子們一個大禮物，從4月1日至4月30日止，基隆市12歲以下兒童免費參觀海科館4大館區（主題館、特展、全新8K海洋劇場、區域探索館）原價490元，一律免費入場，陪同家長原價570元也只要300元。4月2日至5日清明連假期間更擴大優惠至全國12歲以下兒童免費入館，前3000名學童還有限定特展好禮。

    「五歲不一樣～夢想啟航」大班幼兒作品展，展期至4月25日為止，展出近2000件大班幼兒作品。（記者林欣漢攝）

    「五歲不一樣～夢想啟航」大班幼兒作品展，展期至4月25日為止，展出近2000件大班幼兒作品。（記者林欣漢攝）

    基隆市政府教育處首次與國立海洋科技博物館合作舉辦「五歲不一樣～夢想啟航」大班幼兒作品展，展出近2000件大班幼兒作品，將博物館變成充滿童趣的夢想王國。（記者林欣漢攝）

    基隆市政府教育處首次與國立海洋科技博物館合作舉辦「五歲不一樣～夢想啟航」大班幼兒作品展，展出近2000件大班幼兒作品，將博物館變成充滿童趣的夢想王國。（記者林欣漢攝）

    國立海洋科技博物館即日起展出近2000件幼兒的作品，從環保的材質到平常吃的東西，可以看得到小朋友們的無限創意。（記者林欣漢攝）

    國立海洋科技博物館即日起展出近2000件幼兒的作品，從環保的材質到平常吃的東西，可以看得到小朋友們的無限創意。（記者林欣漢攝）

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