為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　基隆市

    失業1年多...前運將搶運將 兄弟警聯手...2小時逮到人

    鑑識人員前往計程車內採證。（記者吳昇儒攝）

    鑑識人員前往計程車內採證。（記者吳昇儒攝）

    2021/03/30 10:46

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市一名謝姓男子與妻子離婚後，一年多已經沒有工作，昨晚間7時許，購買好膠帶及手套後，搭上吳姓司機駕駛的計程車。見車輛行駛到偏遠的道路時，拿出預藏的折疊刀抵著司機，拿膠帶捆住對方，將他趕下車，隨即將車開往宜蘭。警方獲報後，積極偵辦與礁溪警分局合力圍捕，將謝男逮捕到案，詢後依強盜罪移送法辦。

    基隆警方趕赴宜蘭將謝男帶回偵辦。（記者吳昇儒翻攝）

    基隆警方趕赴宜蘭將謝男帶回偵辦。（記者吳昇儒翻攝）

    警方調查，60歲謝姓男子先到附近商店購買手套及膠帶，鎖定吳姓司機的計程車，等車子開到七堵工建路時，從後座拿出預藏的小刀抵住司機脖子，威脅他不能動後，拿著刀子割斷司機的安全帶，並要求他伸出雙手。

    警方查扣謝男犯案的工具及證物（記者吳昇儒攝）

    警方查扣謝男犯案的工具及證物（記者吳昇儒攝）

    等吳男伸出雙手後，謝嫌拿出膠帶，綑綁其雙手，並將司機趕下車，將計程車及車內現金一併帶走。吳姓被害人趕緊跑到附近民宅求援，報警處理。

    警方將謝男移送基隆地檢署偵辦。（記者吳昇儒攝）

    警方將謝男移送基隆地檢署偵辦。（記者吳昇儒攝）

    基隆市警三分局立刻通報警局，與刑警大隊共同組成專案小組全面查緝，調閱監視器等系統發現，謝男搶得車輛後，一路往宜蘭方向行駛，還一度停在路旁買了一杯珍珠奶茶，最後在礁溪警分局警界兄弟檔大理所所長吳金峰、大溪所副所長吳金勝攔截圍捕下，2個小時內共同將人逮捕到案。

    當場查扣作案用手套1雙、小刀1把、膠帶1捆及現金7301元等證物，並將人帶回偵辦。

    謝男被逮後無奈地向警方表示，自己與妻子離婚多年，本來做保全跟開計程車維生，但一年多前卻因為敗血症，要到醫院治療，加上每個月的房租、醫藥費，以將積蓄花盡，已經沒錢吃飯；因為知道計程車司機在車上都會放錢，才會鋌而走險。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    8年前強盜懸案未破 比對指紋揪出嫌犯早已入獄
    2020/12/13 22:13

    8年前強盜懸案未破 比對指紋揪出嫌犯早已入獄
    搭霸王車還洗劫運將 醉男得手1460元判刑2年8月
    2020/11/04 11:08

    搭霸王車還洗劫運將 醉男得手1460元判刑2年8月

    宗祠消失與祭拜祖先牌位的問題 浮出檯面
    還先問「若遇搶劫怎辦？」 他揮刀傷運將奪錢財判7年餘
    2019/10/16 14:04

    還先問「若遇搶劫怎辦？」 他揮刀傷運將奪錢財判7年餘
    國道搶運將 急逃忘拿刀 刀煞困路肩走4公里被捕
    2019/07/16 05:30

    國道搶運將 急逃忘拿刀 刀煞困路肩走4公里被捕

    試駕報告》Gogoro VIVA MIX 挑戰新神車
    基隆市今日熱門
    單親媽憂兒中山醫大學費 基中家長會長捐6萬助就學
    2021/03/23 12:59

    單親媽憂兒中山醫大學費 基中家長會長捐6萬助就學

    慶祝兒童節 基隆送6大好禮普天「童」慶
    2021/03/23 13:29

    慶祝兒童節 基隆送6大好禮普天「童」慶

    基隆節能補助延至今年底 不限申請台數、經費用罄為止
    2021/03/23 13:46

    基隆節能補助延至今年底 不限申請台數、經費用罄為止

    男子收捕蟹籠遭路燈電死 維護承包商涉過失致死被起訴
    2021/03/23 13:49

    男子收捕蟹籠遭路燈電死 維護承包商涉過失致死被起訴

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播