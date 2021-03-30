失業1年多...前運將搶運將 兄弟警聯手...2小時逮到人

鑑識人員前往計程車內採證。（記者吳昇儒攝）

2021/03/30 10:46

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市一名謝姓男子與妻子離婚後，一年多已經沒有工作，昨晚間7時許，購買好膠帶及手套後，搭上吳姓司機駕駛的計程車。見車輛行駛到偏遠的道路時，拿出預藏的折疊刀抵著司機，拿膠帶捆住對方，將他趕下車，隨即將車開往宜蘭。警方獲報後，積極偵辦與礁溪警分局合力圍捕，將謝男逮捕到案，詢後依強盜罪移送法辦。

基隆警方趕赴宜蘭將謝男帶回偵辦。（記者吳昇儒翻攝）

警方調查，60歲謝姓男子先到附近商店購買手套及膠帶，鎖定吳姓司機的計程車，等車子開到七堵工建路時，從後座拿出預藏的小刀抵住司機脖子，威脅他不能動後，拿著刀子割斷司機的安全帶，並要求他伸出雙手。

警方查扣謝男犯案的工具及證物（記者吳昇儒攝）

等吳男伸出雙手後，謝嫌拿出膠帶，綑綁其雙手，並將司機趕下車，將計程車及車內現金一併帶走。吳姓被害人趕緊跑到附近民宅求援，報警處理。

警方將謝男移送基隆地檢署偵辦。（記者吳昇儒攝）

基隆市警三分局立刻通報警局，與刑警大隊共同組成專案小組全面查緝，調閱監視器等系統發現，謝男搶得車輛後，一路往宜蘭方向行駛，還一度停在路旁買了一杯珍珠奶茶，最後在礁溪警分局警界兄弟檔大理所所長吳金峰、大溪所副所長吳金勝攔截圍捕下，2個小時內共同將人逮捕到案。

當場查扣作案用手套1雙、小刀1把、膠帶1捆及現金7301元等證物，並將人帶回偵辦。

謝男被逮後無奈地向警方表示，自己與妻子離婚多年，本來做保全跟開計程車維生，但一年多前卻因為敗血症，要到醫院治療，加上每個月的房租、醫藥費，以將積蓄花盡，已經沒錢吃飯；因為知道計程車司機在車上都會放錢，才會鋌而走險。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法