「童樂海子島」啟動！ 基隆雨、白帶魚歡慶兒童節

2021基隆兒童節系列活動重頭戲─「童樂海子島」，今日由市長林右昌及教育處長林祝里以及多位議員共同啟動，包含全市5千名孩子共同創作的互動型裝置藝術，還有校園大翻轉、各類親子活動、城市尋寶等專屬基隆孩子的「六大好禮」陸續登場。（記者俞肇福攝）

2021/03/29 19:40

〔記者俞肇福／基隆報導〕2021基隆兒童節系列活動重頭戲─「童樂海子島」，今日由市長林右昌及教育處長林祝里以及多位議員共同啟動，包含全市5千名孩子共同創作的互動型裝置藝術，還有校園大翻轉、各類親子活動、城市尋寶等專屬基隆孩子的「六大好禮」陸續登場，歡迎大小朋友在4月份來到基隆，感受歡樂滿滿的兒童節盛會。

林右昌表示，隨著疫情逐漸趨緩，許多活動可以慢慢的恢復舉辦，打前鋒的就是今年的兒童節相關活動，感謝策展老師還有教育處、台電以及陽明海洋文化藝術館的協助，雖然現在市中心有如一個大工區，從城際轉運站、國門廣場到郵輪廣場都在動工中，不過在海洋廣場由5千位小朋友一起集體創作的「基隆雨」裝置藝術，美術跟藝文教育課程結合在一起，除了代表基隆的雨，另外在基隆港外海也有一個基隆嶼，可以說是非常吸睛的公共藝術，入夜後配合燈光照明，已經吸引許多民眾駐足欣賞。

林右昌指出，市府規劃六大好禮，包括教育處特別設計的口罩，要送給基隆市2萬4000位小朋友的兒童節禮物，另外還有其他知識性的、玩樂性的、益智性的相關活動，都規劃在兒童節裡面，希望全市的小朋友都有一個開心、快樂的兒童節，邀請全國的民眾趁著連假期間，帶著小朋友到基隆來走走看看，一起欣賞基隆孩子們的集體創作。

基隆在地藝術家同時也是本次「基隆雨」策展創作人李奇鴻表示，本次藝術共創計畫是以「小雨滴的99種可能」為引，與基隆市全市5000位五、六年級小朋友一起「造雨」，以環境的角度思考人與自然的依存關係。藝術家使用自然素材竹條設計出雨滴造型，再由小朋友運用身邊隨手取得的回收素材塑膠袋，發揮創意編出不同色彩、造型的雨滴，是基隆在地的小朋友們一起參與的共創裝置藝術，除展現基隆的兒童藝術教育動能外，更可讓民眾感受在地的熱情及對土地的關懷。

而另一件「白帶魚」互動裝置則是由國內知名藝術團隊與台灣電力公司共同策畫創作，藝術家薛家和表示，作品以善用海洋資源、親近基隆海洋文化為出發點，藉由白天與晚上變化，帶出基隆的溫度與人情。

基隆市長林右昌指出，隨著疫情逐漸趨緩，許多活動可以慢慢的恢復舉辦，打前鋒的就是今年的兒童節相關活動，感謝基隆孩子共同參與藝術創作，為2021基隆兒童節寫下歷史。（記者俞肇福攝）

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