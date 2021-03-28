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    基隆八斗高中學子推廣自創桌遊 小朋友好樂

    基隆市立八斗高中學生帶自創桌遊與小朋友同樂。（記者林欣漢翻攝）

    基隆市立八斗高中學生帶自創桌遊與小朋友同樂。（記者林欣漢翻攝）

    2021/03/28 15:55

    〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市立八斗高中學生今天帶著自己設計的桌遊作品，到八斗社區帶領國小學童開心玩起各式桌遊，小朋友笑說，桌遊真有趣，希望大哥哥、大姐姐能常來玩。學校表示，這是第一站，下一場預計4月2日在新豐里里民活動中心登場。

    八斗高中校長黃致誠表示，學校去年成立「桌遊競技社」，是一個兼具任務與娛樂性質的綜合型社團，除了推廣桌遊的美好，也包括校內外活動舉辦及培訓，從中提升學生的溝通及表達能力，更在去年舉辦第一屆基隆市跨校桌遊大賽，反應良好。

    八斗高中學生鄭淑婷、楊沛庭、王家榮3人，今年2月還開發出一套獨具基隆在地特色的二二八事件歷史桌遊《基隆記憶：一九四七》，玩家在遊戲裡要協助異議人士順利前往八斗子漁港，安全離開台灣，過程中還要提防特務的阻攔。

    桌遊社學子今天帶著自己設計的桌遊作品，在八斗里里民活動中心帶領國小學童玩桌遊，來一場完全不插電的腦力激盪遊戲，小朋友玩得開心，期待以後能常看到大哥哥、大姐姐。

    黃致誠說，「在地化課程」是融合在地資源與社區投入，引領學生踏出學校走入社區，開拓「素養」的道路，今年上半年預計推出4場社區親子樂活動，八斗里是第一站，下一站預計4月2日在新豐里里民活動中心登場。

    基隆市立八斗高中學生帶自創桌遊與小朋友同樂。（記者林欣漢翻攝）

    基隆市立八斗高中學生帶自創桌遊與小朋友同樂。（記者林欣漢翻攝）

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