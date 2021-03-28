首辦城市觀光論壇 林右昌︰重新翻轉城市 看到海派浪漫的基隆

基隆市長林右昌分享基隆經驗，讓聽眾透過不同角度體驗基隆。（記者林欣漢攝）

2021/03/28 13:53

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府首度舉辦的「海派、浪漫。Say 基隆–基隆城市觀光論壇」，今天在台北福華文教會館登場，論壇以專業職人為主軸，邀請在各自領域堅持社會創新與社會設計的基隆職人，分享這個讓他們驕傲與安居樂業的城市，基隆市長林右昌也現身擔任第8位職人，與在場數百位聽眾分享基隆經驗，活動現場反映熱烈，也讓大家透過不同角度體驗基隆。

林右昌最近才剛完成被外界公認「很瘋狂」的「24小時不斷電台灣切西瓜」行程，他表示，在出發之前很多人都勸他不要去，但為了宣傳今年9月將在基隆舉行的車友大會師以及10月的基隆城市博覽會，他還是在許多車友跟民眾的鼓勵之下，完成了「一群人的夢想」。

說到這幾年治理基隆的經驗，林右昌表示，很幸運能在城市中實踐自己的理想跟夢想，這幾年大家若來到基隆，可以看到一個海派又浪漫的城市，透過一次次的規劃跟行動，翻轉過去中央與地方「上對下」的關係，透過對於城市的想像力、創意的設計，把基隆缺乏平地的侷限變成優點，把各種不可能變成可能，重新把城市翻轉。

林右昌指出，基隆現在在全國的討論度跟知名度很高，大家重新再認識基隆、重新探索基隆，歡迎大家多來基隆走走看看，現在的基隆已變成一個浪漫海派的城市，跟過去大家印象裡面的那個都市意象已經完全不同，邀請大家10月2日到11日，來基隆見證一場不可思議，甚至是不可能任務的城市改造行動。

他提到，基隆在過去礙於財政、人員等狀況，是非常難經營的城市，不過這幾年基隆的蛻變，相信可以給全國其他城市啟發或是作為經驗，也就是「基隆能夠做得到，其實在全國其他城市都可以做得到」，在這麼一個條件不足的狀況下，我們都能夠順利的去改變它，其實這是有治理的經驗、方法跟策略，還有治理的原理原則，值得大家來基隆看看，希望全台灣也能夠因此得到鼓舞，有更多的自信去改變自己的家鄉。

基隆市觀光及城市行銷處處長曾姿雯表示，過去大家提到基隆，想到的可能是雨都、港口、海鮮，或是廟口、夜市，俯拾皆是的階梯、單行道等，但是現在提到基隆，大家想到的更是繽紛多彩的色彩屋、具歷史感的阿根納船廠，還有現在正夯的24小時不斷電遊程，可以說講到基隆就想到挑戰冒險及夢想，這些都是創造城市的過程，希望能夠改寫城市的記憶，這中間當然有很多人的努力，透過這個論壇，就是要給在為基隆努力打拚的人搭建舞臺，透過挖掘在地職人的故事，希望成就更好的基隆，讓大家多多認識基隆。

基隆市觀光及城市行銷處處長曾姿雯表示，現在講到基隆，就想到挑戰冒險及夢想。（記者林欣漢攝）

基隆市長林右昌「海派、浪漫。Say 基隆–基隆城市觀光論壇」，分享基隆經驗。（記者林欣漢攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法