太平輪海難事件72週年追思 林右昌：沙灣歷史文化園區5月完工

太平輪遇難事件72週年，基隆市文化局舉辦追悼紀念活動，基隆市長林右昌與罹難者家屬一同獻花致意。（記者林欣漢攝）

2021/01/27 12:38

〔記者林欣漢／基隆報導〕太平輪遇難事件72週年，基隆市文化局今天舉辦追悼紀念活動，罹難者家屬在紀念碑前獻花致意，基隆市長林右昌說，未來將重現歷史場景，讓年輕朋友重新認識這一段歷史，預計今年5月完工的沙灣歷史文化園區，配合周遭文資點的串連，將更進一步呈現基隆在歷史上的重要地位。

基隆市文化局今天舉辦「致太平－太平輪海難72週年追思活動」，市長林右昌、文化部政務次長彭俊亨一同出席，在司儀帶領下與罹難者家屬一同獻花、三鞠躬和默哀。

彭俊亨表示，太平輪遇難旅客紀念碑銘記的不只是家屬的思念，更代表戰亂時代渴望奔向自由與和平的精神，基隆市政府獲文化部補助推動「大基隆歷史場景再現整合計畫」，打破過去單點、單棟、個案的文化資產保存模式，重現基隆從大航海時期以來400年發展的歷史現場。

彭俊亨說，相信明年的此時，太平輪紀念碑作為「大基隆歷史場景再現整合計畫」基隆東岸地區的重要節點，將持續見證台灣共有的歷史記憶與文化資產，並彰顯基隆多重歷史文化價值及族群融合的大航海氣度與精神。

林右昌致詞時感謝罹難家屬的堅持及努力，讓太平輪沒有淹沒在歷史的洪流中，並表示他有幸在這個時間點擔任基隆市長，參與這一件有意義的工作，與當時還是立委的前文化部長鄭麗君一起思考，將紀念碑的空間解嚴，也因為民主社會的進步，包括現任參謀總長黃曙光上將等國防部官員支持，在2017年將過去被視為神聖不可侵犯的軍方圍牆拆除退縮，讓民眾能夠自由地參訪太平輪紀念碑，家屬隨時都可以來追思。

林右昌表示，一座城市最重要的靈魂，就是文化跟歷史的精神，唯有重視過去，才能認識現在的自己；因為太平輪的紀念追思，啟動了整個的沙灣歷史園區的再造行動，除了中濱營區遷移，未來還將重現沙灘地景，透過規劃跟設計的方式，讓整個歷史場景、空間能夠重現，讓年輕朋友重新認識這一段歷史。

文化局長陳靜萍表示，思念不需要申請。過往海難家屬們進行追念憑弔，往往會因為自1951年於基隆港東岸沙灘上設立的紀念碑，被劃入軍方營區而徒生阻礙，自2017年開始，經過多方協調，軍營圍牆退縮，使紀念碑有機會重見於世人，是當時象徵性的重要一步。

陳靜萍提到，近年基隆市政府積極推動沙灣地區及和平島歷史空間規劃，在太平輪紀念碑周邊除修復基隆要塞司令官邸與校官眷舍，也將紀念碑、清法戰爭紀念園區、大沙灣石圍遺構區域進行規劃，未來將嶄新成為沙灣歷史文化園區，把歷史文化價值帶入生活空間，讓更多後代世人關注時代故事，共同面對歷史的記憶，也代表追求和平的願望。

太平輪遇難事件72週年，基隆市文化局舉辦追悼紀念活動，罹難者家屬在紀念碑前獻花致意。（記者林欣漢攝）

太平輪遇難事件72週年，罹難者家屬在紀念碑前獻花致意。（記者林欣漢攝）

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