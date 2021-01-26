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    自立書店創辦人往生 林右昌：可惜陳上惠阿公等不到搭豎梯上中正公園

    基隆自立書店創辦人陳上惠日前以103歲的高齡辭世，基隆市長林右昌今天前往靈堂悼念，林右昌表示，曾與阿公約好一起搭地標豎梯上中正公園，可惜阿公等不及豎梯完工就先走一步。（記者俞肇福翻攝）

    基隆自立書店創辦人陳上惠日前以103歲的高齡辭世，基隆市長林右昌今天前往靈堂悼念，林右昌表示，曾與阿公約好一起搭地標豎梯上中正公園，可惜阿公等不及豎梯完工就先走一步。（記者俞肇福翻攝）

    2021/01/26 14:32

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆自立書店創辦人陳上惠日前以103歲的高齡辭世，基隆市長林右昌今天前往靈堂悼念，林右昌表示，曾與阿公約好一起搭地標豎梯上中正公園，可惜阿公等不及豎梯完工就先走一步，但相信阿公在天之靈還是會永遠看顧著基隆的建設與發展。

    林右昌說，陳上惠老先生一輩子經歷戰爭的顛沛流離，不過能在安詳中離開，也證明他是非常有福報的人，最傷感的是本來與阿公約好等到地標豎梯完工剪彩時，要邀請他一起搭電梯上中正公園，現在遺憾未了，不過他還是會完成與阿公的約定，讓地標豎梯順利完工。

    基隆市觀光及城市行銷處長曾姿雯則表示，陳上惠阿公在義二路商圈創辦的自立書店，可以說是台灣獨立書店的先驅，陳老先生在書店拉鋸琴的身影，也是許多基隆人共同的回憶，「魅力基隆」市刊還特別專題報導，自立書店也是觀銷處推動基隆小旅行的重要景點，接下來中正公園地標豎梯即將完成，希望這樣重要的基隆歷史也能夠被記載在裡面。

    自立書店創辦人陳上惠1945年隨部隊來台，在義二路開設自立書店，深耕基隆。自立書店是基隆第一家販賣流通中文書籍的書店，也催生了台北市重慶南路書店街，近年儘管書市沒落，自立書店依然佇立基隆市哨船頭商圈。

    二代接手後，更以社造切入，推動商圈再造與創生。近來通過文化部「私有老建築保存再生計畫」補助。未來書店規劃藍圖，1、2樓是複合式經營模式，有餐飲、圖書、文具及在地特色與文創小物。3樓是展覽空間與皮影戲教學、表演場地，也可供為體驗與研習課程及新書發表空間。

    基隆自立書店創辦人陳上惠（右）日前以103歲的高齡辭世，基隆市長林右昌（左）今天前往靈堂悼念，林右昌追憶聽阿公拉鋸琴說故事，林右昌表示，只可惜陳上惠阿公等不及豎梯完工就先走一步。（資料照，基隆市政府提供）

    基隆自立書店創辦人陳上惠（右）日前以103歲的高齡辭世，基隆市長林右昌（左）今天前往靈堂悼念，林右昌追憶聽阿公拉鋸琴說故事，林右昌表示，只可惜陳上惠阿公等不及豎梯完工就先走一步。（資料照，基隆市政府提供）

    基隆市長林右昌今天前往自立書店創辦人陳上惠靈堂上香致意，林右昌說，曾與阿公約好一起搭地標豎梯上中正公園，可惜阿公等不及豎梯完工就先走一步。（記者俞肇福翻攝）

    基隆市長林右昌今天前往自立書店創辦人陳上惠靈堂上香致意，林右昌說，曾與阿公約好一起搭地標豎梯上中正公園，可惜阿公等不及豎梯完工就先走一步。（記者俞肇福翻攝）

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