衛福部桃園醫院匡列隔離 林右昌：基隆有14人

基隆市長林右昌今天表示，目前基隆市與衛福部桃園醫院群聚事件有關的隔離人數是14人，分別在醫院和家戶接受隔離。（記者俞肇福攝）

2021/01/26 13:33

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長林右昌今天表示，目前基隆市與衛福部桃園醫院群聚事件有關的隔離人數是14人，分別在醫院和家戶接受隔離。

林右昌說，基隆市包括協助衛生福利部桃園醫院轉院6名病患和2名看護，另有6名接觸者居家隔離，分別為13日從桃園醫院出院的女性，曾到桃醫照顧親屬的男性與同住的女兒，還有3名到桃園醫院實習的學生。

林右昌說，基隆累計武漢肺炎疑似通報個案310例，其中300例排除、10例陽性。社區通報檢測累計採檢計494人，其中491人排除，3人送驗中。目前居家檢疫487 人，防疫旅館住宿54 人。

市府表示，將持續撥發醫療單位、照護單位、防疫單位等防疫口罩，並加強出入人潮擁擠、密閉場所等八大類場所，應帶口罩措施。

市府也會邀請專家協助辦理基隆9家地區級以上醫院，「醫院因應秋冬專案COVID-19 應變現況無預警加強查核」，並由環保局在各大觀光景點、人潮齊聚點、大型營業場所、交通場站及醫院，每周巡迴消毒一次。

衛生局表示，除了市府公布的14名居家隔離者，1名男子9日聯絡衛生局，指他曾到桃醫探視友人。衛生局人員請他在家隔離，並將男子提供的探病日期和對象資訊，回報疾管署核對中，目前尚未被匡列。

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