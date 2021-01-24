昔日國會金童因聽損愛女改變人生 謝國樑自曝「受洗」原因

前立委謝國樑（左）今天（24日）回到故鄉基隆，他以聽損兒父親的角色，發表新書《千分之三的意義：兩位聽損兒爸爸一起攜手走過的成長路程》，分享陪伴女兒「小愛」的心路歷程。（記者俞肇福攝）

2021/01/24 22:34

〔記者俞肇福／基隆報導〕前立委謝國樑今天（24日）回到故鄉基隆，他以聽損兒父親的角色，發表新書《千分之三的意義：兩位聽損兒爸爸一起攜手走過的成長路程》，分享陪伴女兒「小愛」的心路歷程；謝國樑在分享時幾度哽咽、拭淚，他也透露因為「小愛」，他受洗成為基督徒，希望經由出書、在臉書成立「小愛爸爸」粉絲專頁，讓更多人正確理解身心障礙兒父母的心情，一起陪伴孩子們成長。

謝國樑的阿公謝清雲創設基隆二信合作社，謝國樑的爸爸謝修平當過台灣省議員、基隆市議會議長，2004年30歲的謝國樑，首次參選立委當選，當時被譽為「國會金童」，他連任3屆後淡出政壇，這些過往經歷，堪稱人生勝利組；謝國樑表示，他的人生前半場，一路走來十分順遂，但這一切，直到女兒「小愛」的耳朵確診極重度聽力受損，讓覺得沒有甚麼事情難得倒的他極度徬徨、失去分寸，有段時間常躲起來哭，在不知道向誰求助時，甚至覺得失去了活著的意義。

與謝國樑一起出版新書《千分之三的意義：兩位聽損兒爸爸一起攜手走過的成長路程》的詹斯敦回憶說，謝國樑有天帶著帽子、口罩，手裡抱著女兒「小愛」，坐在雅文基金會的沙發上，他本來走著經過沙發，一隻腳已經走進電梯，又突然想起抽腿出來，轉身叫了一聲George（謝國樑的英文名字），詹斯敦主動上前自我介紹，他當時鼓勵謝國樑表示，這是我兒子衛斯理，8個月前開完電子耳手術，他現在一切都很好，你要放心。謝國樑聽了之後哽咽地對他說，「你就是我一直在找的人！」

謝國樑說，從「小愛」8月確診到11月這3個月的時間，他形容整整100多天「像在迷宮裡探路」，直到在雅文基金會遇到詹斯敦，成為引領他走出出口的人。謝國樑除了持續帶女兒上課復健外，之後也帶她做電子耳手術。謝國樑說，現在就算每天工作再忙，每天回到家還是要陪女兒睡覺。

謝國樑說，他與詹斯敦將這段照顧聽損兒過程寫成《千分之三的意義：兩位聽損兒爸爸一起攜手走過的成長路程》，書的版稅將全數捐給雅文基金會，謝國樑表示，書中提供許多醫療資訊給需要幫助的爸媽，期盼能引領他們走出來，也呼籲社會大眾不要用異樣眼光看待他們，關懷方法要正確以免造成更多傷害。

謝國樑說，他現在每天除了工作外，多餘的時間就是想陪伴女兒「小愛」，因為小愛的關係讓他關注到基隆市21000多位身心障礙朋友，他也利用自己人脈去爭取身心障礙者權益，詹斯敦則鼓勵謝國樑不只要照顧陪伴女兒「小愛」，更要用小愛換大愛。

前立委謝國樑（左）今天（24日）回到故鄉基隆，他以聽損兒父親的角色，發表新書《千分之三的意義：兩位聽損兒爸爸一起攜手走過的成長路程》，分享陪伴女兒「小愛」的心路歷程忍不住哽咽，落下男兒淚。（記者俞肇福攝）

前立委謝國樑（左）今天（24日）回到故鄉基隆，他以聽損兒父親的角色，發表新書《千分之三的意義：兩位聽損兒爸爸一起攜手走過的成長路程》，分享陪伴女兒「小愛」的心路歷程。（記者俞肇福攝）

前立委謝國樑（前排中，穿格子襯衫男生）今天（24日）回到故鄉基隆，他以聽損兒父親的角色，發表新書《千分之三的意義：兩位聽損兒爸爸一起攜手走過的成長路程》，詹斯敦與謝國樑分享陪伴聽損兒、女的心路歷程。（記者俞肇福攝）

前立委謝國樑（左）今天（24日）回到故鄉基隆，他以聽損兒父親的角色，發表新書《千分之三的意義：兩位聽損兒爸爸一起攜手走過的成長路程》；圖為新書兩位作者為讀者簽名。（記者俞肇福攝）

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