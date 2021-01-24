不敵少子化！ 白冰冰母校基隆月眉國小8月熄燈 僅6班國小擬整併

1964年創校的基隆市月眉國小，因學區內人口老化，加上少子化狂潮，1年級新生0人，全校僅剩45位小學生，1月15日開公聽會，預計今年8月熄燈。（記者俞肇福攝）

2021/01/24 12:57

〔記者俞肇福／基隆報導〕不敵少子化狂潮，基隆市信義區月眉國小最快今年8月吹熄燈號！

1964年創校的基隆市月眉國小，昔日因為周邊的礦坑就業機會，帶來大批礦工家庭，眾多礦工子弟就讀，月眉國小學生數全盛時期有近千人，藝人白冰冰、流氓教授林建隆、音樂製作人林垂立均為月眉國小知名校友；近年來因學區內人口老化，再加上與周邊的3所學校距離不遠，與中興國小相距800公尺，與東光國小、信義國小相距1.1公里，使得學校招生更加困難。

最近這10年，月眉國小學生數都在70人以下，今年一年級新生0人，全校國小部只剩45位小學生，今年6月六年級12位學生畢業後，學校將只剩下33位學生。基隆市政府教育處於15日晚上曾召開公聽會，向學生家長說明月眉國小停辦原因與後續相關問題。

教育處長林祝里表示，校方本學期開學後逐一與老師及家長溝通，初步調查學生家長意願，扣除今年應屆畢業的12位學生，剩下的33位小學生轉校安置意願，有30位要去中興國小，有1位去東光國小，有2位去信義國小。

林祝里說，為了做好學童安置，月眉國小在校生轉學至他校，教育處將編列經費補助學生交通費每學期500元，直到學生國小畢業，另外轉學到新學校的制服，教育處也將給予經費補助；林祝里說，月眉國小停辦一事，還需經過教育處初審，再送到基隆市教審會審議，教審會會議通過後，預計最快今年8月熄燈。

此外，基隆市有高達12所公立國民小學，全校一年級到六年級每年級僅剩一班的6班國小，將造成學生同儕學習與刺激不足；教育處有意整併6班的學校，日前召集基隆市6班的國小校長開會，討論整併事宜，希望國小整併後，釋出的教育資源，可以造福更多的基隆學子。

基隆市6班（含以下）的公立國民小學一共12所，扣除今年8月關門的月眉國小，與轉型為實驗學校的瑪陵國小與八堵國小；基隆市尚有9所6班的公立國小，分別為尚仁、和平、中華、中山、復興、港西、忠孝、東光與仙洞，教育處召集上述9校校長開會，希望各校及早因應。

基隆市現有的6班小校，因學區人口老化與少子化狂潮，教育處多年前陸續開放部分學校為自由學區，讓基隆市或外縣市學生可以跨區就讀，為了搶學生，小校校長只得想方設法找外部資源，提供學生各項福利措施，包含提供免費營養早餐、免費課後社團活動，免費課後輔導與免費交通車接送等；這些福利措施固然有短暫效果，讓學校學生數不致跌破學校關門門檻的50人，但2020年疫情影響，2020年9月開學後，外部資源引進有短缺，小校明顯承受壓力。

林祝里表示，為了落實國民義務教育應該就近入學的理念，所以邀請全校僅6班的國小校長開會，討論取消現有自由學區做法與檢討現有福利措施實施；據了解，取消自由學區的做法，預計今年暑假過後開始實施。

圖為月眉國小昔日學生人數眾多的盛況。（記者俞肇福翻攝）

為了讓教育資源能充分利用，增加學生學習刺激與同儕學習，基隆市政府擬整併全校僅6班的公立國小。（記者俞肇福攝）

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