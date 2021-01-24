少女網戀「帥男」被騙傳裸照 男大生判關2年

基隆地院近日審結，依違反兒童及少年性剝削防制條例，判處林男有期徒刑兩年，緩刑5年。（記者吳昇儒攝）

2021/01/24 11:38

〔記者吳昇儒／基隆報導〕林姓男大生去年暑假期間，冒用他人帥照在臉書上結識少女萱萱（化名），並透過網路交往。林男卻以分手為要脅，要萱萱傳裸照給他，得手後，反用裸照威脅，要她每天傳一張裸照，還要跟他朋友做愛。所幸老師發現異狀，帶萱萱到警局報案。基隆地院近日審結，依違反兒童及少年性剝削防制條例，判處林男有期徒刑兩年，緩刑5年。

檢警調查，年約20歲的林姓男子案發時仍在中部某大學就讀，卻趁著7月暑假期間，利用別人的帥照，四處尋找下手目標。國中少女萱萱，看到林男的帥照後，有些好感，在林男甜言蜜語轟炸下，兩人便透過網路交往。

林男見萱萱年少可欺，便以分手作為威脅，要她拍下裸照傳給自己欣賞。最終萱萱還是決定拍下裸照，傳給男友觀看。

未料，林男卻以要在校內散布其裸照為由，要求萱萱拍攝不雅的影片，且每天還要拍一張不同的裸照給自己看，甚至威脅她要跟自己的朋友做愛，行徑惡劣。

萱萱突然發現網路男友變成狼，不知所措，到學校上輔導課時，被老師發現出異狀，追問之後得知林男惡行，立刻通知家長及社工，帶著萱萱到警察局報案。

警方獲報後，依照網路相關訊息，追查到林男的身分，也發現網路照片明顯與本人不符，約談他到案說明。

林男自知難逃法網，向檢警坦承，自己確實利用他人照片騙萱萱，並與她交往，還騙她拍下裸照做為威脅。檢察官偵訊後，依違反兒童及少年性剝削防制條例將他起訴。

法官審理後，認為林男觸犯引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪及脅迫使少年製造猥褻行為之電子訊號未遂罪，分別判處1年6月、1年10月，應執行有期徒刑2年，考量他與被害少女家屬以達成和解，取得對方原諒，且犯後也坦承犯行，故予以緩刑5年，緩刑期間交付保護管束，另須向指定公益團體提供60小時義務勞役。

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