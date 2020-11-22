離岸風電相中北方三島海域 林右昌：我反對！

基隆市長林右昌表示，未接獲開發廠商提供詳細開發資訊，廠商也從未和地方溝通，反對此開發案。（記者林欣漢攝）

2020/11/22 15:30

〔記者林欣漢／基隆報導〕媒體報導，有風電業者相中北方三島海域開發海上風力發電，基隆市長林右昌今天表示，未接獲開發廠商提供詳細開發資訊，廠商也從未和地方溝通，反對此開發案，「這件事我之前從未聽聞，想都別想，我反對！」

基隆市轄管的北方三島（彭佳嶼、棉花嶼、花瓶嶼）及基隆嶼海域，受黑潮流通過，四季各含有豐富的魚類特色資源，為台灣北部地區海域重要的漁場，外傳風電業者有意到北方三島海域規劃開發300多平方公里的海上風力發電，消息傳出漁會、漁民一面倒反對，痛批設置風機形同「滅漁」。

林右昌表示，北方三島海域擁有豐富的漁業及海洋資源，又是北部航運交通重要樞紐，更是侯鳥遷徙重要的繁殖過境中繼站，其中棉花嶼和花瓶嶼在民國85年劃為野生動物保護區，彭佳嶼附近海域是黑潮支流與東海交會處，海底營養源及浮游生態相當豐富，造就北方三島漁業資源多樣化，形成台灣北部重要的漁場，如鯖魚、大明蝦、飛魚卵、透抽等高經濟魚種，年產值約佔全台總產值的3分之2，也是基隆漁民賴以為生最重要的漁場。

林右昌強調，市府並未接獲開發廠商提供詳細開發資訊，廠商也從未和地方溝通，市府反對此開發案。

彭佳嶼。（圖擷取自林右昌臉書）

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