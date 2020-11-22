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    首頁　>　基隆市

    男欠錢遭關押凌虐40小時、扭開水管脫困 2惡煞1被警擊斃、1判關

    基隆地院近日審結，依妨害自由、傷害等罪，分判處鄭男有期徒刑7、4月。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，依妨害自由、傷害等罪，分判處鄭男有期徒刑7、4月。（記者吳昇儒攝）

    2020/11/22 10:15

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市一名蘇姓男子2016年間向男子陳家輝商借4萬元，但卻還不出來，引發陳男不滿，騙出蘇男後，與鄭姓友人，將他關押至另名友人家中上銬凌虐。蘇男趁隙扭開銬住手銬的水管，逃出求援，警方循線逮捕鄭男，而陳男因涉他案拒捕，被警擊斃身亡。基隆地院近日審結，依妨害自由、傷害等罪，分判處鄭男有期徒刑7、4月。

    檢警調查，蘇男因經濟狀況不佳，2016年4月間曾向陳男商借4萬元，但卻遲遲未還，隔了5個月，又想跟陳男借錢；陳男見蘇男借款未還，竟想再借錢，先假意同意借款，將人約到萬里某超商外面。

    2016年9月26日深夜，蘇、陳、鄭三人碰面後，陳、鄭二人便要求蘇男到另一名徐男家中，要拿錢給他。結果剛到徐男家時，陳、鄭二人竟將蘇男銬在2、3樓的樓梯間，並要求蘇男交出背包，（內含現金、證件、提款卡、手機、汽車鑰匙等物），且多次持木刀毆打蘇男；同年月28日下午，陳、鄭二人離去前，擔心被關在樓梯間的蘇男會被人發現，便將他改關押到屋內廁所，並將手銬銬在蘇男手上及洗手台的水管上，跳窗脫困求援。

    法官審理時鄭男否認犯行，並表示當時是有到徐姓友人家與陳男聊天，大約1、2個小時就離開現場，並未限制蘇男人身自由，更沒有毆打他。

    但出借場地的徐姓友人則向法官表示，鄭男及陳男將被害人帶到自己家中後，銬在樓梯間，期間兩人輪流看守他，還拿家中的100公分木刀施暴，因為擔心父親返家會詢問，便請他們將人帶走，後來他們將蘇男銬在3樓廁所，隔沒多久聽到碰一聲，人就逃走了。

    法官認為，依被害人及證人證詞得知，鄭男所言屬卸責之詞，依共同犯剝奪他人行動自由罪，判處他有期徒刑7月；另觸犯共同犯傷害罪部分，判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。

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