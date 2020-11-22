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    《親愛的房客》基隆取景金馬奔騰 市長林右昌與有榮焉

    《親愛的房客》導演鄭有傑與最佳女配角陳淑芳（左一）在日前拜訪基隆市政府，受到基隆市長林右昌（右二）、基隆觀光及城市行銷處長曾姿雯的歡迎。（記者俞肇福翻攝）

    《親愛的房客》導演鄭有傑與最佳女配角陳淑芳（左一）在日前拜訪基隆市政府，受到基隆市長林右昌（右二）、基隆觀光及城市行銷處長曾姿雯的歡迎。（記者俞肇福翻攝）

    2020/11/22 00:40

    〔記者俞肇福／基隆報導〕第57屆金馬獎今日晚間圓滿落幕，主場景設定在基隆的《親愛的房客》獲得6項入圍提名，基隆市長林右昌今天在頒獎典禮前於點心食品「乖乖」上寫下「金馬必勝」；《親愛的房客》不負眾望，莫子儀「最佳男主角」、陳淑芳「最佳女配角」及最佳原創電影音樂，勇奪3項大獎！消息傳來，讓協拍的基隆市府團隊及市民都感到「與有榮焉」！

    林右昌晚間除了表達祝賀，並邀請導演鄭有傑明年來基隆參加2021年城市博覽會，相信在城博會年度盛事的的烘托之下，基隆會有更不一樣的味道。林右昌說，歡迎大家都能來基隆取景拍片，相信每個人都能在這座海港城市，找到自己的故事。

    日前，《親愛的房客》導演鄭有傑率領在劇中戲份吃重的陳淑芳及工作團隊到市府拜會，受到林右昌與觀光及城市行銷處處長曾姿雯的熱烈歡迎。

    鄭有傑拜訪林右昌時聊到，電影開拍前並沒有選定主場景要在哪？但當自己寫劇本寫到腸枯思竭時，搭著火車來到基隆，漫步走上虎仔山地標公園，往下眺望著整個基隆港，看著許多船隻進出，就像在尋找一個可以靠岸的地方，竟想起了自己過世的父親而淚流不止，散步下山時就開始文思泉湧，正是這樣一個特別的契機，讓他決心一定要在這座有著遼闊港灣、房子在山坡上櫛比鱗次，這樣的一座城市拍攝，「直到現在，他都常跟同業推薦要來基隆拍攝」。

    林右昌說，正因《親愛的房客》8成以上場景在基隆拍攝，讓更多人透過電影看見基隆的獨特樣貌，為表達市府的感謝與支持，林右昌在今天頒獎典禮前親自為電影加油，特地寫下「金馬必勝」，就是為了表達最深的祈願，《親愛的房客》果然不負眾望勇奪3金。

    市府目前在「魅力基隆」粉絲專頁（https://www.facebook.com/klcgamore） 辦理抽獎活動，邀請大家進戲院觀賞完電影後，也別忘了一起尋找電影中的基隆場景，按讚粉絲團並標記2名好友，分享並留言，就有機會抽得豐富好禮（活動時間至11月29日 17:00止）。為祝賀電影榮獲3金，市府更加碼，即日起，憑與電影場景合照畫面，到基隆市旅遊服務中心（基隆市仁愛區港西街5號）、東岸旅遊服務中心（基隆市仁愛區仁二路236號）出示畫面，就可以得到基隆文創小禮，數量有限送完為止。

    基隆市長林右昌今天在金馬獎頒獎典禮前寫下「金馬必勝」，祝福主場景在基隆拍攝的《親愛的房客》，果然不負眾望獲得最佳男主角、最佳女配角、最佳原創電影音樂。（記者俞肇福翻攝）

    基隆市長林右昌今天在金馬獎頒獎典禮前寫下「金馬必勝」，祝福主場景在基隆拍攝的《親愛的房客》，果然不負眾望獲得最佳男主角、最佳女配角、最佳原創電影音樂。（記者俞肇福翻攝）

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