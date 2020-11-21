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    通緝犯駕車撞傷警落網 檢方以殺人未遂聲押獲准

    通緝犯胡典堯駕車把實習警員林鈺傑撞成重傷後逃逸。基隆地檢署複訊後，認定胡涉及殺人未遂重罪，拒捕還撞傷警員，以有逃亡之虞向法院聲押獲准。（記者林嘉東翻攝）

    通緝犯胡典堯駕車把實習警員林鈺傑撞成重傷後逃逸。基隆地檢署複訊後，認定胡涉及殺人未遂重罪，拒捕還撞傷警員，以有逃亡之虞向法院聲押獲准。（記者林嘉東翻攝）

    2020/11/21 19:15

    〔記者林嘉東／基隆報導〕通緝犯胡典堯日前遭警方圍捕，駕車突圍，把參與圍捕的實習警員林鈺傑撞成重傷後逃逸，警方昨天逮到他依殺人未遂罪嫌送辦。基隆地檢署複訊後，以胡涉及殺人未遂重罪，拒捕還撞傷警員，以有逃亡之虞向法院聲押獲准。

    竊盜通緝犯胡典堯本月13日開車時遭基隆警方圍捕，他加速突圍，把實習警員林鈺傑撞成重傷後逃離。警方查出，胡男遭通緝後疑為籌措逃亡費，曾洗劫加油站得手40萬元，等到犯下撞警案，為了躲警改變形貌，將一頭灰白髮染成全黑，走在路上不時拉衣遮臉躲避監視器，但仍被警方掌握行蹤，昨在台中將他逮捕到案。

    身背5條竊盜罪的35歲通緝犯胡典堯，犯下撞警案後，基隆市警局長林炎田為追捕胡男，指示成立專案小組全力追緝。

    胡男因遭通緝，被警方盯上，決定再幹一票籌錢，因此犯下加油站打劫案，專案小組不排除他在警方圍捕下，會再犯案籌逃亡費，不分晝夜地全力佈線，隨即掌握胡把座車停在新北市三重區，原本躲在三重附近，但前天改搭友人的車南下台中藏匿。

    此外，胡為躲避警方追查，將原本灰白色頭髮染成黑色，且人到哪裡，都再三觀察有無監視器，發覺監視器就用衣物遮臉。

    基市警四分局偵查隊長黃柏銘帶隊南下台中，在一處社區大樓發現胡男友人的座車，與同僚從前天埋伏到昨天天亮，昨天上午確認胡與友人出門吃早餐，準備上車前，眾警現身將他逮捕，在他身上只起獲6萬元贓款，其餘34萬元已被他花掉。

    本月13日警方分乘2輛偵防車包夾胡的紅色轎車，在基隆市愛一路判斷已將胡的車夾住，警方下車欲逮人，未料胡為了突圍，撞傷20歲林鈺傑後逃逸，警方急於將林員送醫，胡男趁隙逃逸。林員左小腿遭撞斷、顱內出血，幸送醫急救後脫離險境。

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