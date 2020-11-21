基隆市智慧AI防疫 勇奪「全球資通訊科技應用傑出貢獻獎」首獎

基隆市政府於廟口夜市佈建全台第一座先進AI光達人流感測系統，作為智慧城市與防疫城市的設置，獲得2020年「全球資通訊科技應用傑出貢獻獎ICT Excellence Award」首獎。（記者俞肇福翻攝）

2020/11/21 16:48

〔記者俞肇福／基隆報導〕武漢肺炎疫情影響全球國家，基隆市政府運用智慧科技防疫，與工業技術研究院丶產業界組成科技防疫團隊，於基隆廟口夜市建置全台第一座先進AI光達人流感測系統，作為智慧城市與防疫城市的設置；世界資訊科技大會在馬來西亞檳城舉辦，基隆市政府勇奪素有「資通訊界的奧斯卡獎」稱譽「全球資通訊科技應用傑出貢獻獎ICT Excellence Award」首獎，令人振奮。

先進AI光達人流感測系統，是採用遠距高解析度掃描式量測，藉由量測與物體之相對距離，產生動態空間3D的數據點，分析人流動態結果。為因應防疫，基隆市府分別於廟口夜市愛三路及愛四路口架設感測系統，於區段時間內觀測並統計進出口人數，作為人流引導管制參考。AI光達人流感測系統應用在城市防疫，可提供區域人流監控服務外，透過科技應用提供更有效率之服務，未來可推動為活動數據統計、互動式服務與擴增實境應用。

世界資訊科技大會（World Congress on Information Technology, WCIT）被譽為資通訊界的奧林匹克大會，今年的WCIT於18到20日在馬來西亞檳城舉辦。此次，基隆市政府勇奪素有「資通訊界的奧斯卡獎」稱譽「全球資通訊科技應用傑出貢獻獎ICT Excellence Award」首獎，這是市府繼「2019 ASOCIO智慧城市獎」優勝獎後，再次獲得國際肯定。

市府產業發展處處長黃駿逸表示，未來基隆市將在現有基礎下，透過科技創新應用，提供市民更便利服務，打造基隆成為智慧城市。

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