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民進黨基隆市黨部主委選舉 蘇仁和勝出 投票率7成6

民進黨基隆市黨部主委選舉，投票率7成6；市議員蘇仁和（見圖）以323票勝出，得票率49%，市政顧問陳志成則獲得294票，得票率44%，兩人僅相差29票。（記者俞肇福翻攝）

民進黨基隆市黨部主委選舉，投票率7成6；市議員蘇仁和（見圖）以323票勝出，得票率49%，市政顧問陳志成則獲得294票，得票率44%，兩人僅相差29票。（記者俞肇福翻攝）

2020-05-24 18:07:20

〔記者俞肇福／基隆報導〕民主進步黨基隆市黨部今天舉行第17屆黨部主任委員、市黨代表與第19屆全國黨代表選舉，下午4點截止投票，開票結果為基隆市議員蘇仁和以323票勝出，基隆市政顧問陳志成以294票飲恨，廢票41張。

民進黨基隆市黨部指出，主委選舉符合資格投票黨員862人，參與投票黨員658人，投票率7成6；主委選舉由市議員蘇仁和以323票勝出，得票率49%，市政顧問陳志成則獲得294票，得票率44%，兩者僅相差29票。

蘇仁和當選後表示，1986年9月28日民主進步黨在圓山飯店創黨，是台灣邁向真正民主轉型的重大關鍵，他身為當初簽名組黨的132人之一，能夠參與見證這歷史的關鍵時刻，一直是他最驕傲的經歷，對黨的熱情及使命感，更是隨著歲月更增濃郁。他期盼未來能夠結合社會多元力量，擴大民進黨的社會基礎，爭取更多不同階層、不同族群的認同，使民進黨在基隆能持續獲得更多數民意的肯定，做好長期執政、持續建設的準備。

他就任基隆市黨部主委後，將擴大青年參與，展開世代對話，成立青年與網路部門，讓守護台灣價值的民主香火世代傳承；加強關懷與照顧資深老黨員，老黨員為民進黨奉獻一生，黨部應該要成為民主老兵們最溫暖的家。

定期舉辦黨員聯誼，增進黨員情誼與向心力，打造最團結的黨部。積極建立7區主任責任制及黨部聯絡處、婦女部、百工百業後援會，讓黨部成為政治力與社會力的全新交流平台。深化中央與地方執政力量，讓黨部成為地方與中央間之良好溝通橋樑，中央有心、地方有力，打造綠色進步新基隆。

民進黨基隆市黨部主委選舉，投票率7成6；市議員蘇仁和以323票勝出，得票率49%，市政顧問陳志成則獲得294票，得票率44%，兩人僅相差29票。（記者俞肇福攝）

民進黨基隆市黨部主委選舉，投票率7成6；市議員蘇仁和以323票勝出，得票率49%，市政顧問陳志成則獲得294票，得票率44%，兩人僅相差29票。（記者俞肇福攝）

民進黨基隆市黨部主委選舉，投票率7成6，在5點10分左右，全部開票完畢，黨部工作人員將票匭向外界展示，內部空無一物。（記者俞肇福攝）

民進黨基隆市黨部主委選舉，投票率7成6，在5點10分左右，全部開票完畢，黨部工作人員將票匭向外界展示，內部空無一物。（記者俞肇福攝）

民進黨基隆市黨部主委選舉，投票率7成6；從下午4點截止投票後，隨即展開主委選舉開票作業，開票人員逐一唱票。（記者俞肇福攝）

民進黨基隆市黨部主委選舉，投票率7成6；從下午4點截止投票後，隨即展開主委選舉開票作業，開票人員逐一唱票。（記者俞肇福攝）

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